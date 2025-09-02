“Por el momento, solo queda sanar y vivir”, así se expresó la actriz Karla Monroig, quien confirmó en entrevista televisiva que se está separando del cantautor Tommy Torres tras 20 años de relación.

La artista compartió la difícil noticia durante la dinámica de “Los dados de tu vida” del programa “Hoy día” (Telemundo), donde le tocó compartir un momento difícil con una pareja junto al presentador Carlos Calderón.

“Tendría que decirte que el momento más crítico con mi pareja es este momento. Estamos en proceso de divorcio, luego de 20 años juntos, y 16, casi 17, de casados”, respondió la actriz.

“Ya llegó un momento en que si no funciona cada cual, tienen derecho de buscar su felicidad. Y lo más sabio es tomar caminos diferentes, enseñarle a nuestra hija (Amanda Zoe) que lo más importante no son las apariencias, sino que el verdadero amor, vivir en verdadero amor”, agregó.

Monroig también reflexionó sobre el proceso que se rumoraba desde mayo, pero que se intensificó a mediados de agosto cuando ella misma reveló que se estaba mudando de la ciudad de Miami.

“Un divorcio siempre es un proceso muy duro. Y agradezco muchísimo a mi círculo, por acompañarme en ese proceso de sanación”, destacó la también animadora, extendiendo su agradecimiento a figuras de los medios de comunicación para ayudarle a retomar su carrera profesional tanto en la pantalla chica como animadora de “Claro que baila” (Wapa TV), como en la pantalla grande, al ser una de las estrellas del nuevo filme de Roselyn Sánchez, “Diario, Mujer y Café”.

La boricua también dedicó unas palabras por escrito para ampliar lo ocurrido en televisión.

“A veces el destino nos empuja… y hoy no fue la excepción. ¡Creo que hasta me toca jugar el Powerball! 🤪 Hablando en serio, el dolor vino acompañado de mucho aprendizaje. Entendí que dejar atrás no es debilidad, sino el acto más valiente de amor propio. Y de valentía, créanme, yo si sé. Gracias a mi familia, mis amigos que sin ellos no se que sería de mi y a todos ustedes que, en lo laboral, me abrieron las puertas, respetaron mi proceso y me apoyaron para poder salir frente a cámara”, escribió.

