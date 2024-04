La actriz española Paz Vega participa junto a la mexicana Laura Carmine y varias figuras puertorriqueñas, entre ellas, la exMiss Universo 2006 Zuleyka Rivera, en la filmación en Puerto Rico de la película ‘Perla’, anunció este martes la producción de la misma.

Es la primera vez que Vega, de 48 años y conocida por películas como ‘Rambo V: Last Blood’ y ‘American Night’, así como las series ‘7 Vidas’ y ‘The OA’, visita a Puerto Rico, indicaron en un comunicado.

La película será protagonizada por Rivera y el también puertorriqueño Carlos Ponce.

“Siempre ha sido uno de mis mayores sueños protagonizar un largometraje, y estoy tremendamente emocionada de que mi primera incursión en el cine sea una película puertorriqueña, realizada en mi tierra y con un equipo totalmente local. Es verdaderamente un sueño hecho realidad”, sostuvo Rivera boricua en el comunicado.

PUBLICIDAD

Ponce, por su parte, reconoció que aunque ha participado en varias producciones filmadas en Puerto Rico, ‘Perla’ marca la primera vez que está involucrado en una película con una producción 100 % puertorriqueña.

“Esto es increíblemente gratificante y me llena de orgullo. Trabajar con un equipo completamente local, cuya pasión y compromiso son evidentes en cada paso, no solo confirma la calidad de nuestro equipo, sino que también me inspira profundamente”, aseguró.

“Estoy convencido de que juntos crearemos algo verdaderamente especial y memorable para el público”, agregó.

La reguetonera puertorriqueña Chesca también tendrá una participación especial en la película.

Del mismo modo, la película marcará el debut actoral del cantautor boricua Hermes Croatto.

‘Perla’ ha comenzado su producción en diversas localidades emblemáticas de Puerto Rico, incluyendo la barriada popular de La Perla, en el Viejo San Juan, donde también se filmó el video musical de ‘Despacito’, tema interpretado por Luis Fonsi y Daddy Yankee.

La elección de La Perla, conocida por su pintoresco entorno y su vibrante comunidad, refuerza el compromiso de la película con celebrar y autentificar la cultura puertorriqueña en cada toma, destaca el comunicado.

El rodaje también se lleva a cabo en otras reconocidas localidades de Puerto Rico, lo que permite capturar su diversidad de paisajes y contextos.

Ponce hace el papel de Vicente Espinel, un devoto músico de folclor, cuya carrera se tambalea ante la modernidad del reguetón que personifica ‘Perla’ (Rivera).

‘Perla’ no es solo una celebración de la riqueza cultural puertorriqueña, sino también una crítica aguda a las estructuras sociales que perpetúan la violencia y el machismo, destacó la producción en el comunicado.

El filme es además una invitación a reflexionar sobre la vida, a desafiar el statu quo y a abrazar la posibilidad de cambio a través del arte y la colaboración.

Con su poderosa fusión de música, drama y activismo, la película es un llamado a la conciencia y a la acción, instando a los espectadores a revaluar sus propias perspectivas y a luchar por un futuro más justo y respetuoso.