( Joel C Ryan )

A lo largo de su carrera, Lady Gaga ha demostrado ser una artista multifacética y comprometida con sus proyectos. A pesar de las dificultades emocionales que conlleva la interpretación de personajes intensos, ha dejado claro que disfruta de los desafíos que cada nuevo papel le presenta.

La cantante y actriz estadounidense Lady Gaga admitió que a menudo le cuesta distanciarse emocionalmente de los personajes que interpreta en el cine. Gaga, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, ha sido elogiada por su capacidad de inmersión en roles dramáticos, pero esto conlleva desafíos personales.

Durante una reciente entrevista con la revista People, Gaga habló sobre su experiencia al interpretar a “Harley Quinn” en Joker: Folie à Deux, secuela de la aclamada película del 2019 dirigida por Todd Phillips. “Es un personaje complejo y oscuro, y definitivamente quedé atrapada en su psicología”, confesó. La artista, de 38 años, mencionó que aunque no llevó el personaje a su vida diaria, la interpretación tuvo un impacto emocional en ella.

Gaga también se refirió a otros personajes que marcaron su carrera, como “Ally” en A Star Is Born y “Patrizia Reggiani” en House of Gucci. “Siempre me enamoro de los personajes”, afirmó. “Es difícil dejarlos atrás porque se convierten en parte de ti, en parte de tu identidad durante el tiempo que los interpretas”.

El proceso de inmersión de Gaga en sus personajes incluye la transformación física y psicológica. Para House of Gucci, donde interpretó a “Patrizia Reggiani”, la cantante decidió mantenerse en el personaje por más de nueve meses, incluso cuando las cámaras no estaban rodando. “Es importante para mí que el público no vea a Lady Gaga, sino a ‘Patrizia’”, comentó en su momento.

Sin embargo, Gaga reconoció que este enfoque puede afectar su bienestar mental. “He tenido problemas para soltar algunos personajes. Es como si siguieran conmigo después de que la película termina”, admitió. A pesar de estos desafíos, Gaga expresó que ha encontrado un nuevo equilibrio en su vida personal y profesional. “Ahora estoy en un lugar mejor. Aprendí a manejar mejor esa separación entre mis personajes y mi vida real”.

Este “nuevo lugar” también incluye avances en su vida personal, como su reciente compromiso con el empresario Michael Polansky, y en su carrera musical, con dos álbumes próximos. Uno de ellos es Harlequin, un complemento musical de Joker: Folie à Deux, que vio la luz el 27 de setiembre, y el otro es su séptimo álbum de estudio, conocido provisionalmente como LG7.