A menos de 10 meses del estreno de su primera película -con buena acogida del público y críticos de cine-, el equipo de producción del filme puertorriqueño “Los Mecánicos” decidió retomar las cosas donde las dejaron y ya concluyeron el rodaje de la secuela: “Los Mecánicos 2″.

Dirigida nuevamente por Julio Román, la cinta puertorriqueña culminó su fase de rodaje recientemente en el Hangar 1 del Puerto Rico FBO, donde integrantes del filme original como Osvaldo Friger, Jasond Calderón, Juan Botta, Gredmarie Colón y Lexamarie Matos, trabajaron junto a nuevos miembros del elenco como la actriz Ana Isabelle y el comediante venelozano Marco Pérez, mejor conocido como Marko, para ofrecerle al público una película que promete “más adrelina, más fiebre y más acción”.

PUBLICIDAD

Relacionadas Huelga de actores y guionistas en Hollywood abre camino al cine local en Puerto Rico

“Regresar a filmar la parte 2 fue sorpresivo. Fue emocionante retomar esta historia llena de adrenalina y comedia, retomar estos personajes maravillosos, retomar este proyecto de corazón familiar siempre me emociona mucho”, expresó a este medio Román, quien manifestó que esto se hizo posible tras el Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) convertir su propuesta en una de las 29 producciones sustentadas por una partida de $74 millones que provienen de fondos del Plan de Rescate Americano.

Además, el cineasta catalogó de “maravilloso” trabajar una vez más con este enérgico elenco, especialmente cuando se logró “agrandar el combo”, lo que ha generado una química superior a la que se dio en el proyecto anterior.

“Es bien interesante porque todos ellos son personas sumamente creativas, todos ellos son talentosos, todos vienen con sus propuestas, y cuando empiezas a combinar esos elementos es como estar cocinando un buen asopao, que cada ingrediente hace su función, lo que queda al final es algo maravilloso. Y ver cómo todos conectaron de una fue bien emocionante”, manifestó.

Juan Botta, Osvaldo Friger y Jasond Calderon enfrentan una nueva aventura como los mecánicos de un taller "racing". ( Nahira Montcourt )

Jasond Calderón vuelve a darle vida a Alex, lo cual describió con una experiencia “surreal” dado que “normalmente toman dos o tres años para escribir una segunda parte o hasta comtemplar una secuela”.

“Aparte de regresar a escena con ‘Los Mecánicos 2′, se siente aún mejor volver con los compañeros originales, que a ninguno lo dieron de baja o murió (dentro de la película). Así que esos tres ‘mecánicos’ continúan en esta nueva película con un poquito más de ‘madurez’ y con metas un poco más claras. Se van a enamorar de los personajes viejos y se van a enamorar de los nuevos”, anticipó a la audiencia Calderón, quien cuentan no dejó de hacer travesuras en el set de filmación, dejando claro la hermandad que habitaba en el espacio. Según él, esta segunda parte promete más risas, más acción y un mensaje de unidad para toda la familia.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Gredmarie Colón manifestó que sigue “viviendo el gran sueño” al retomar el rol de “Linda” en esta secuela, lo que le afirma que llegó a lo que tanto anhelaba en su carrera profesional. Igualmente, asegura que la emoción de los 21 días de rodaje fueron “de adrenalina”, similar al rugir que hacían los automóviles en el set.

“Me siento nostálgica y no es solo por grabar la película. El grupo que tenemos, genuinamente, se ha convertido en una familia extendida. O sea, ellos son unos tremendos personajes en escena y también son personajes en vida real”, expresó la también empresaria. “Yo no le puedo llamar a esto trabajar, esto ha sido como venir a jugar”.

Por otro lado, la también presentadora de televisión manifestó que la nueva saga automovilística “promete” un nivel internacional. “Yo veo esta producción llegando muy lejos y por ahí me dicen las malas lenguas que se avecina una tercera parte”, dijo.

Una “locura”

Por su lado, el venezolano Marko expresó sentir “una gran responsabilidad” en sus manos al incorporarse al equipo de “Los Mecánicos 2″, donde tuvo que poner a prueba sus dotes en la comedia para la pantalla grande. El “influencer” asegura que pese a sentir nervios al llegar al set el primer día, luego se sintió en casa cuando se dio cuenta que “todos tienen el mismo desorden a nivel mental que tengo yo”.

En cuanto a su rol en “Los Mecánicos 2″, interpreta un personaje que describió como, “un malo muy divertido”, dado que representará una piedra en el camino de los carismáticos mecánicos, pero tendrá cualidades que lo harán fácil de querer.

PUBLICIDAD

“Tenía que jugar para el equipo, no puedo crear un personaje que, en realidad, la gente odie dentro de un elenco donde aman a todo el mundo. Es un malo que van a amar”, indicó.

Finalmente, Ana Isabelle indicó que su regreso al cine tras más de 15 años del estreno de “El perdón”, de la mano de Emmanuel “Sunshine” Logroño, con “Los Mecánicos 2″ ha sido de mucha satisfacción.

“Había regresado a Puerto Rico a hacer teatro musical, hacer muchísimos proyectos, ¿Pero cine? Llevaba muchos añitos afuera”, reiteró.

Además, la también cantante dijo que se sintió “en familia” mientras asumía el complejo rol de Victoria, una mujer dolida que llega de Venezuela a Puerto Rico para reclamar lo que entiende que es suyo por derecho.

“Me siento contenta que hayan contado conmigo, porque me he divertido como tú no tienes idea”, sostuvo.

“Los Mecánicos 2″ tuvo escenas en otros pueblos de la Isla como Ponce, Caguas, Guaynabo, Canóvanas, Toa Alta, Hato Rey, Arecibo y Carolina.

La nueva entrega de la saga automovilística continúa la historia de Linda y su grupo de mecánicos, quienes son invitados a participar en una carrera secreta de autos en África del Sur. Sin embargo, todo da un giro cuando en el esenario aparece Victoria, una hija ilegítima del padre de Linda. Como antagonista, ésta contrata a su propio equipo de corredores profesionales y desafía a Linda y a su equipo en esta competencia extrema. A pesar de no contar con los recursos ni los conocimientos necesarios, “los mecánicos” deciden arriesgarse, dando lugar a una serie de secuencias humorísticas y una refrescante fórmula de comedia.