Tras 20 años en Univision, la periodista dominicana Lourdes Stephen anunció a través de sus redes sociales que salió de la cadena.

“Estoy haciéndoles este video para comunicarles algo muy importante: he decidido cerrar mi ciclo con la gran empresa que por 20 años me dio tantas oportunidades y me refiero a Univision”, indicó Stephen en unas imágenes que grabó en Italia, donde disfruta de unas vacaciones con su esposo Michael Puchades y su hijo Michael Víctor.

“Tengo el corazón rebozado de agradecimiento por mis compañeros, por quienes han sido mis jefes (y) por los amigos que he forjado durante casi dos décadas”, comentó. “Es importante saber que siempre hay tiempo para crecer y que por aquí, por mis redes sociales, nos mantenemos comunicados tú y yo siempre”.

Stephen laboró en el noticiario Primer Impacto, en el programa de farándula Sal y Pimienta y también estuvo en el espacio mañanero Despierta América.