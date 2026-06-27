Luego de meses de exponer el talento de los 78 pueblos de Puerto Rico, el músico Machito Swing se convirtió anoche en el ganador de la primera temporada de "Boricuas con Talento", el reality show de TeleOnce dedicado a descubrir, impulsar y celebrar el talento boricua.

El ganador logró obtener el respaldo del público mediante votos y se alzó con el gran premio de $25,000, además de una plataforma para continuar desarrollando su carrera artística dentro de la industria del entretenimiento.

Durante toda la competencia, Machito Swing, quien también tiene autismo, conquistó al público nacional con su carisma, talento, disciplina y una energía contagiosa que lo convirtió en uno de los participantes más queridos de la temporada y, finalmente, en el favorito de Puerto Rico.

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“‘Boricuas con Talento’ fue mucho más que un programa de televisión”, expresó Josema Hernández, productor ejecutivo de “Boricuas con Talento”, en un comunicado de prensa donde resaltaron que, en su primera edición, más de 900 participantes audicionaron para formar parte de la competencia, y hasta 500 participantes en escena que fueron eliminados poco a poco.

“Durante tres meses recorrimos Puerto Rico descubriendo historias extraordinarias y demostrando que en nuestra Isla el talento sobra. Este proyecto logró unir a un país completo alrededor de nuestros artistas, nuestras tradiciones y nuestros sueños. Ver a miles de personas llenar el teatro, a millones de votos respaldando a nuestros participantes y a tantas familias emocionarse con cada historia nos confirma que Puerto Rico sigue creyendo en los suyos”, resaltó el productor sobre el proyecto que también tuvo a más de 1,000 artistas que pisaron el escenario entre participantes y agrupaciones, y donde toda la Isla tuvo oportunidad de representarse.

En cuanto a la victoria de Machito Swing, la producción destacó que el mismo se dio en un proceso de votación que llegó a acumular más de 1.7 millones de votos.

“Eso es exactamente lo que queríamos lograr: devolverle al país un espacio donde celebrar nuestra cultura, nuestra creatividad y el orgullo de ser puertorriqueños. Este éxito es de cada participante, de nuestro extraordinario equipo de producción, de TeleOnce y, sobre todo, del pueblo de Puerto Rico. Gracias por apostar por los nuestros. Hoy celebramos a Machito Swing, pero también celebramos el inmenso talento que vive en cada rincón de nuestra Isla. Y esto apenas comienza... porque muy pronto regresaremos con la segunda temporada”, pronunció Hernández.

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Más que una competencia, "Boricuas con Talento" se convirtió en una plataforma para descubrir historias de superación, resiliencia y pasión, demostrando que Puerto Rico cuenta con artistas capaces de emocionar, inspirar y representar dignamente al país.

La conducción de José “El Negro” Figueroa y las evaluaciones del jurado integrado por Yaire, José “Pompi” Vallejo y Keropi Sánchez, junto a la participación de reconocidos jueces invitados durante toda la temporada, permitieron conectar con la audiencia y enriquecer cada etapa de la competencia.

La producción también anunció que pronto arrancará audiciones para la segunda temporada, que serán anunciadas en los próximos meses.