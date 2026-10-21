La madre del actor RJ Mitte, Dyna, halló a su hijo de 34 años sin vida el 12 de octubre de este año. El hallazgo ocurrió en el interior de su vivienda en Texas, en circunstancias extrañas.

Mitte era reconocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr. (Flynn) en la serie Breaking Bad. El actor tenía una parálisis cerebral leve, condición que lo llevó a convertirse en un destacado activista por los derechos de las personas con discapacidad.

Tras el suceso, la familia realizó un homenaje en el Centro Mitte de Brownsville, Texas

¿Qué dijo la madre de RJ Mitte tras la trágica muerte de su hijo? “Es muy duro para un padre perder a un hijo y luego tener que afrontar el día de su funeral”, manifestó la mujer a The Hollywood Reporter.

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De acuerdo con la publicación, aunque Dyna no habló desde el podio durante la ceremonia, horas después decidió comunicarse con el medio para compartir su testimonio y ofrecer un mensaje de apoyo a otras familias.

En la entrevista, hizo un llamado a prevenir situaciones de riesgo en el hogar: “Es importante que los padres comprendan que puede haber señales, tanto evidentes como sutiles”, y recalcó que si se sospecha que a un hijo le ocurre algo, se le debe preguntar de inmediato.

Asimismo, explicó los motivos por los que no pronunció ningún discurso en el evento. Por un lado, mencionó la necesidad de acompañar a su hija menor, quien durante la ceremonia “lo pasó muy mal”.

Además, expresó lo complejo de asimilar la pérdida de una figura pública: “Mi situación es un poco diferente porque puedo ver sus películas o escuchar sus discursos, pero eso en sí mismo es abrumador”.

Dyna destacó que al homenaje asistieron tanto familiares como destacados productores y directores de cine para quienes el intérprete dejó una huella.

Refiriéndose a la atmósfera del encuentro, expresó: “Creo que RJ nos observaba desde arriba y comprendió que todo tenía un significado para él también”.

Desmiente rumores

Durante la entrevista con The Hollywood Reporter, la mujer aprovechó para desmentir los rumores sobre un presunto declive en la carrera de su hijo: “RJ ya tiene tres películas que se estrenaron este año. Tiene dos más por estrenarse. Ya firmó contratos para varias películas nuevas que iba a filmar”.

A este volumen de trabajo se sumaban la publicación de un libro y el lanzamiento de un proyecto gastronómico con un food truck.

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Asimismo, se refirió a las especulaciones sobre supuestos problemas financieros derivados de presuntas irregularidades cometidas años atrás por un representante y un gerente.

Al respecto, aclaró que se trataba de episodios pasados a los que el actor ya no daba importancia. Dyna abordó la dimensión humana de su hijo al señalar que, pese a sus logros profesionales, estaba “pasando por dificultades personales”.

Explicó que Mitte “se había sincerado conmigo, con su hermana, con familiares y con sus compañeros de equipo”, por lo que concluyó sobre el trágico desenlace: “No era algo que esperábamos”.

Frente a la situación emocional del actor, Dyna dijo que en su momento le sugirió buscar ayuda profesional con un terapeuta.

Asimismo, al abordar el impacto de la noticia, la mujer confesó que “pensaba que RJ había superado la mala racha y que estaba bien”.

La alarma se encendió cuando el actor dejó de responder sus llamadas, un comportamiento inusual dada la constante comunicación que mantenían.

En la entrevista, Dyna también rememoró los orígenes del artista, recordando que fue adoptado con apenas tres días de nacido y definiéndolo como “la luz de mi vida”.

Finalmente, la madre del intérprete reiteró que la decisión de compartir abiertamente esta pérdida responde a la memoria y voluntad del propio actor: “Esto es lo que él esperaría de mí. Querría que creara conciencia”.