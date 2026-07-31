¡Se acabó lo que se daba!

El actor Mahershala Ali confirmó que el “reboot” de la película “Blade” bajo el estudio Marvel no va, y que ya está listo para pasar la página.

El reconocido artista reveló la mala noticia en una entrevista con la revista de moda masculina GQ, donde se encontraba hablando sobre el filme de acción “Your Mother, Your Mother, Your Mother”, que será dirigido por Bassam Tariq y saldrá en salas de cine en Estados Unidos el próximo 25 de septiembre.

Tariq, según detalló el portal de videojuegos IGN, era el director que estaba al frente de “Blade” antes de este renunciar en 2022.

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En dicha conversación, Ali indicó que si la compañía de Disney consideraría trabajar una producción con el ícónico cazavampiros en el futuro, él no sería quien le daría vida al reconocido héroe.

“Sin ánimo de ofenderlos. Llevo casi 30 años dedicándome a esto profesionalmente, y una cosa que he aprendido es que lo que está destinado para ti, está destinado para ti, y lo que no, pues no”, destacó el ganador de dos premios Oscar. “Por la razón que sea, ese proyecto no es para mí. Si hubieran querido hacerlo, lo hubiéramos hecho. Así que tengo que seguir adelante, y ya lo he hecho”

Ali, por otro lado, indicó que “Your Mother, Your Mother, Your Mother” representa mejor el tipo de trabajo por el que quiere ser reconocido, más allá de ser un actor destacado por hacer “remakes” en Hollywood.

“Me encantaría hacer obras originales que conecten con la gente y les causen un impacto único”, enfatizó la estrella, quien, a pesar de asegurar que se encuentra bien dentro de las circunstancias, no escatimó en lanzarle su puyita a la compañía multimillonaria responsable en franquicias como los “X-Men” y los “Avengers”.

“De nuevo, tú me tenías bajo contrato, ellos tienen miles de millones de dólares; si hubieran querido hacer la película, la hubiéramos hecho. Así que no vamos a hacer la película”, resaltó el estadounidense. “Cuando comparo esto con Blade, no podría haber hecho ambas cosas, y la razón por la que esto existe es porque ese proyecto se vino abajo y Bassam tuvo el tiempo, el espacio, la energía y la concentración para escribir esto y luego volver a contactarme”, agregó Ali, destacando que los siete años de entrenamiento para darle vida al héroe de Marvel fueron útiles para este largometraje.

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“De esa manera, me siento redimido creativamente en cierto sentido, simplemente en mi propio viaje. Pero me siento listo para dejar atrás las preguntas sobre Blade. Esas preguntas son para ellos. Ellos no quisieron hacerlo, así que deberían responder a esa pregunta”, manifestó.

Este suceso se produce a un mes que el director de Marvel Studios, Kevin Feige, admitiera que se sentía como un “enorme perdedor y un fracaso” por la lamentable caída de ‘Blade’ protagonizado por Ali, marcando el regreso de la reconocida franquicia tras más de 21 años de estrenar “Blade: Trinity” en salas de cine.

Marvel anunció que produciría “Blade” en 2019 durante el San Diego Comic-Con, donde confirmó que Ali interpretaría una nueva versión del cazador de vampiros, papel que anteriormente había interpretado Wesley Snipes.

Sin embargo, siete años después, el proyecto está en punto muerto, a pesar del aparente entusiasmo de Ali por llevarlo a cabo.

La noticia también se dio en momentos en que Dinsey+ anunció la cancelación de la serie ‘Wonder Man’ tras solo una temporada, pese a haber anunciado en marzo que se produciría una segunda temporada tras recibir halagos de fanáticos y expertos.

Según las fuentes consultadas por la revista, nunca se llegó a empezar a trabajar en esa segunda temporada.