El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, anunció el estreno de una nueva película de ‘Ghost Rider’ en el 2028, y será protagonizada nada menos que por el actor Ryan Gosling, según informó Marvel.com

El anuncio se produjo durante el panel de Marvel Studios en la Comic-Con de San Diego, donde se dio a conocer que el filme, que ya está en producción, cuenta con la dirección de Shawn Levy, realizador de ‘Deadpool and Wolverine’.

“¡Guau! ¿Esto es real? Como saben, este es un personaje que he querido interpretar desde hace mucho tiempo”, dijo Gosling, quien recibió una monumental ovación al aparecer en el escenario. “Pero si de verdad vamos a hacerlo, solo hay un director capaz”.

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Levy también estuvo presente durante el panel. “Pasamos mucho tiempo el año pasado haciendo Star Wars: Starfighter, y cuando Ryan empezó a hablar de su visión para este personaje, empezamos a improvisar, y finalmente le dije: ‘¡Vamos a rodar!’. Así que, chicos, nos vemos en 2028”.

Ghost Rider enters the MCU 🔥



Ryan Gosling will star in Marvel Studios' Ghost Rider, directed by Shawn Levy. #SDCC pic.twitter.com/MR2HJww2Wg — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

“Ghost Rider” fue interpretado previamente por Nicholas Cage quien le dio vida a Johnny Blaze, en el filme homónimo del 2007 y en el del 2012, ‘Ghost Rider: Spirit of Vengeance’. Mientras que en la pantalla chica, Gabriel Luna interpretó a Robbie Reyes, otra de las encarnaciones del icónico motociclista.

Sin embargo, no quedó del todo claro cuál de las versiones de ‘Ghost Rider’ será la que encarnará Gosling en el nuevo filme, aunque se presume que será ‘Johnny Blaze’.