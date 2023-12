Antes tuvo miedo, pero ahora la otrora modelo de televisión y empresaria Maripily asegura estar más que preparada para proyectar su verdadera personalidad e intimidad a través de la pantalla de Telemundo, una vez comience la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos”.

María del Pilar Rivera Borrero (46) admitió esta mañana que hace un año experimentó cierto “miedito” a renunciar temporeramente a sus negocios, a las redes sociales y sobre todo, a separarse de su familia, especialmente de su hijo, Joe Joe García. No obstante, desde entonces comenzó a prepararse física y mentalmente para entrar a una convivencia con otras 22 personas por un término de cuatro meses o 16 semanas. Igualmente confió sus negocios a su amiga, la experta en temas financieros Bárbara Serrano, y sus redes sociales al publicista Carlos Bermúdez, para así concentrarse en lo que será su participación.

Dijo que este proyecto será uno de los más importantes en su vida, luego de enfrentar diversas situaciones, incluida la crisis de salud a causa del leve derrame cerebral que sufrió el pasado mayo.

“Para mí es un momento que tengo que decir, ‘Esto va a suceder, vas a estar fuera de tu celular, alejada de tu familia, los negocios; conlleva mucho sacrificio dejarle los negocios manejando a alguien, además de que el público quería a Maripily, entonces para mí es bien importante que el público que está allá afuera, que quiere verme de otra manera, (...), porque ustedes ven el personaje, lo que pongo en mis redes, lo que quiero que ustedes vean, pero no han tenido la oportunidad de conocer a Maripily íntimamente”, puntualizó esta mañana en conferencia de prensa en un estudio de Telemundo Puerto Rico. “Maripily sabe cocinar, le encanta la limpieza, entrena, es una mujer muy diferente a la Maripily sexy o con carácter que puedan ver. Entonces, ahí van a tener la oportunidad de ver cómo se levanta, qué come, cómo es su manera de convivir con 22 personas con carácter diferente, diferentes maneras de pensar, diferentes modos de vivir... Sería mi regreso a los reality shows, a la televisión, después de estar un año pensando muchas cosas y analizando y destacando esta nueva versión de mí”.

Yo voy a ir a ser yo” - Maripily, concursante de "La casa de los famosos"

Aún no se han revelado las identidades que todos los participantes de “La casa de los famosos”, cuyo estreno será el martes, 23 de enero de 2024, a las 8:00 PM. Al momento están confirmados Gregorio Pernia, Thalí García y Lupillo Rivera.

Sobre si será la única puertorriqueña en la competencia, Maripily respondió de forma afirmativa, “pero todo puede suceder”. Comentó que conversó con Madison Anderson, quien ganó la pasada temporada, y con la actriz Aylín Mujica, para tener de ellas algunos consejos o estrategias que le sirvan para sobrellevar el aislamiento. Uno de estos fue que escogiera un cuarto en particular para lograr más horas de sueño.

Reveló que ha recibido asistencia con un psiquiatra para tratar los temores que le causa pensarse encerrada por un tiempo. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“A Maripily no le gusta la hipocresía, no le gusta el engaño; soy una mujer bien frontal, siempre voy de frente, lo que ves es lo que es; lo que me gusta de ti, te lo voy a decir, porque no me gustan los chismes. Sinceramente, no soy mujer de estar hablando de nadie, no me gusta que me vengan a hablar de nadie, no me gusta criticar a nadie, porque he sido una mujer que he sido muy criticada, buleada, esa soy yo y lo he podido superar”, puntualizó. “Que no vengan a buscarme a mí para poder tener ellos su técnica para salir hacia adelante, no lo voy a permitir. Soy muy llevadera, convivo, me encanta, te ayudo; mayormente cuando estoy en grupos y en convivencias, tiendo a ser la madre del grupo, porque soy una mujer, aunque muchos no lo puedan creer, muy tranquila y muy balanceada en lo que es el convivir”, sostuvo.

De lo que no va a tolerar en la convivencia, señaló la hipocresía, los chismes y que le coquetee algún hombre casado. “Yo con hombres casados, no me meto. Si allí en la casa van hombres casados, que respeten, porque si no, yo los voy a hacer respetar dentro de la casa”, dijo. Pero, “si es soltero como yo, ahí nos vamos a todas”.

Ser una mujer soltera, indicó, le facilitará el proceso de la separación temporal de la cotidianidad, pues le molesta sentirse limitada por otra persona. “Soy un alma libre”, expresó la ponceña.

Maripily anticipó que cargará con cerca de 10 maletas, lo que superaría al promotor de reinas de las reinas belleza venezolanas, Osmel Souza, quien habría llevado unas siete el año pasado. Como parte de las pertenencias, contempla llevar piezas de diseñadores puertorriqueños, entre estos, Carlos Alberto, y otras de su propia marca.

La boricua se mostró confiada en que se convertirá en la próxima mujer en ganar el reality show, seguridad que descansa en su fe y en su propia seguridad. “Yo voy a mí en todo momento”, advirtió.