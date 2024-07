Marvel vuelve a la cima con “Deadpool & Wolverine”, estelarizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman. La película basada en cómics recaudó la asombrosa suma de $205 millones en su primer fin de semana en los cines norteamericanos, según las estimaciones de los estudios difundidas el domingo.

Rompió el récord de estreno para películas con clasificación R —no apta para menores— que tenía la primera “Deadpool” (132 millones de dólares) y se colocó entre las 10 mejores películas de todos los tiempos.

Si se incluyen las funciones internacionales, donde ha recaudado 233,3 millones de dólares adicionales, “Deadpool & Wolverine” prevé un estreno global de más de 438,3 millones de dólares.

Como corresponde a la introducción de ambos personajes en el Universo Cinematográfico de Marvel, “Deadpool & Wolverine” se parece menos a las películas anteriores de X-Men o Deadpool y más a una de Los Vengadores. En los mejores fines de semana de estreno en Estados Unidos de la historia, “Deadpool & Wolverine” se encuentra en el octavo lugar entre “The Avengers” y “Black Panther”, desplazando a “Avengers: Age of Ultron” (191,3 millones de dólares) del top 10.

Es, por lejos, el mayor estreno del año, desbancando a “Inside Out 2″ de Disney (154,2 millones de dólares) y la mayor cantidad de entradas que una película ha vendido en su fin de semana de estreno desde que “Barbie” (162 millones de dólares) arrasó en los cines en julio de 2023. Y estas son cifras que antes se creían imposibles para una película con clasificación R.

El éxito también es un momento importante para Marvel Studios, que ha tenido varias decepciones de alto perfil últimamente; la más notable fue “The Marvels”, que se estrenó con un mínimo de 47 millones de dólares en noviembre.

Ingreso estimado en cines de Estados Unidos y Canadá, de viernes a domingo, según Comscore:

1. “Deadpool & Wolverine”, $205 millones

2. “Twisters”, $35,3 millones

3. “Mi villano favorito 4″, $14,2 millones

4. “Inside Out 2″, $8,3 millones

5. “Longlegs”, $6,8 millones

6. “A Quiet Place: Day One”, $3 millones

7. “Bad Boys: Ride or Die”, $1,3 millones

8. “The Fabulous Four”, $1 millón

9. “Fly Me to the Moon”, $750.000

10. “Raayan”, $378.571