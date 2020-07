Los servicios de streaming de TV aprovechan los primeros días de cada mes para presentar sus grandes apuestas. Ese fue el caso en julio con los estrenos del musical Hamilton por Disney + y de la nueva versión de la docuserie Unsolved Mysteries por Netflix.

Pero eso no quiere decir que tendremos que esperar hasta la primera semana de agosto para disfrutar de otros grandes proyectos.

En los próximos días, plataformas como Netflix, Disney Plus, Hulu, Amazon y HBO Max presentarán a la teleaudiencia una variedad de propuestas que de seguro serán tendencia y podrían convertirse en la próxima adicción televisiva de muchos.

A continuación, algunas de ellas:

Cursed | viernes, 17 de julio | Netflix

El drama es basado en la novela del mismo nombre, del famoso escritor de cómics Frank Miller (Batman: Year One, 300). La serie, protagonizada por Katherine Langford (13 Reasons Why) es descrita como “una reimaginación de la leyenda del Rey Arturo contada a través de la mirada de Nimue, una heroína adolescente con un misterioso don que está destinada a convertirse en la poderosa (y trágica) Dama del Lago”. La serie está compuesta de 10 episodios de una hora.

Into the Dark: The Current Occupant viernes, 17 de julio | Hulu

En esta décima entrega de la segunda temporada, la serie mensual de horror gira en torno al Día de la Independencia de Estados Unidos (4 de julio). Esta historia se centrará en un hombre atrapado en una misteriosa sala psiquiátrica que cree ser el presidente de los Estados Unidos. El drama tiene una duración de una hora y media.

Street Food: Latin America | miércoles, 22 de julio | Netflix

Esta docuserie llega a la pantalla con una mirada a lo mejor de la comida callejera de varias ciudades de Latinoamérica. La serie, de seis episodios, explorará las historias de varios vendedores ambulantes de comida y la influencia cultural de sus platos. Prepárese a ver los mejores menús hechos por chefs locales de México, Perú, Brasil, Argentina, Colombia y Bolivia.

Absentia (tercera temporada) | viernes, 17 de julio | Amazon Prime

La tercera temporada de esta serie de drama y suspenso arranca con la protagonista, Emily Byrne, cumpliendo sus últimos días de una suspensión del FBI, que se ven interrumpidos cuando un nuevo caso criminal internacional amenaza a su familia. Se espera que esta temporada tenga 10 capítulos de aproximadamente 40 minutos cada uno.

Showbiz Kids | Ya disponible | HBO Max

Este documental de 90 minutos ofrece una visión sin tapujos del lado oscuro de la fama infantil. Cuenta con entrevistas sinceras y estremecedoras de exactores como Henry Thomas (E.T.), Mara Wilson (Matilda) y la joven estrella de Disney, Cameron Boyce, quien falleció el año pasado a los 20 años tras sufrir un ataque súbito de epilepsia.

Muppets Now | viernes, 31 de julio | Disney +

¡Los Muppets están de vuelta! Tras aparecer en la pantalla chica por última vez en el 2016 (The Muppets, ABC), Kermit, Miss Piggy, Fozzie y toda la ganga regresarán para participar en lo que será tres programas en uno. En esta ocasión, los curiosos personajes se presentarán en segmentos de juegos, cocina y entrevistas, con la participación de celebridades como Seth Rogen, RuPaul, Aubrey Plaza y Linda Cardellini. Será una corta temporada que contará de seis episodios de 10 minutos cada uno.

The Umbrella Academy (segunda temporada) | viernes, 31 de julio | Netflix

El mes no puede terminar sin el estreno de la segunda temporada de una de las series más vistas del año pasado en Netflix. En esta temporada, tras escapar un apocalipsis, la familia de superhéroes -los hermanos Hargreeves- se teletransportan a la década de los 60, donde quedan dispersos en Dallas, Texas, entre la Guerra de Vietnam, el movimiento hippie y el asesinato del expresidente John F. Kennedy.