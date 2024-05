De derrochar su poder en los escenarios, ahora está puesta para hacerlo desde la cocina.

Melina León llegó lista para meterle sazón y sabrosura a “Super Chef Celebrities”, la nueva competencia culinaria de Wapa Televisión que desde la semana pasada se transmite, de lunes a viernes, a partir de las 7:00 de la noche.

Primera Hora habló con la cantante sobre su reciente paso en el “reality show” del canal 4, donde 12 figuras del mundo del espectáculo y deportes buscarán conquistar el corazón del jurado con sus confecciones para seguir su paso hacia el gran premio de $40,000. Para la intérprete de “Mujeres liberadas”, llegar al programa se sintió como un llamado del destino, dado que su amor por la cocina nació desde pequeña edad.

“Yo soy de las que amo cocinar y me gusta aprender. Tan pronto me llamaron del canal dije que sí, sin que me explicaran más”, dijo la artista riopedrense, al tiempo que compartió la emoción que ha tenido al conectar con sus competidores, algunos de los que lleva conociendo por más de dos décadas.

“Aunque esto es una competencia, será una competencia sana, porque aquí vamos a competir los sabores. No debe haber maldad entre nosotros. Esto ha sido bien chévere”, apuntó.

La merenguera, además, destacó a este medio que el público boricua verá su lado maternal al interactuar con los “influencers”, quienes han expresado tener cero experiencias detrás de la estufa.

“Tenemos muchos jóvenes que no han cocinado aquí, hay algunos compañeros que no han cocinao ni un ‘pancake’, y a mí, como mamá y ahora abuelita, me gusta enseñar y que estén bajo mis alas. Los he ayudado y los voy a ayudar hasta el final. No importa que sean mi competencia”, manifestó Yamillette Aponte Yunqué, nombre de pila de la artista.

La voz detrás de éxitos como “Cuando una mujer” y “Baño de luna” compartió que sus fortalezas como su experiencia en la cocina criolla, cocción de carnes y confección de postres le ayudarán a conquisar al jurado compuesto por los chefs Giovanna Huyke, Enrique Piñeiro y el “pitmaster” José Edgardo Lucca.

De hecho, la cantante subió el nivel de la prueba desde el mismo primer episodio al impresionar a los jueces como la única competidora del grupo A, integrado también por Bebesauro, Luisito Vigoreaux, Saudi Rivera, Iván Calderón y Miss Gala, preparar un plato para cada miembro del reto que les tocó: pechuga rellena con mofongo y arroz mamposteao.

“Yo veo muchos ‘realities’ de cocina, como ‘Chopped’, y entiendo que cada chef merece su plato, es algo que debe ser. Y eso es algo que ese día a todo el mundo le molestó porque decían que, ‘por tu culpa, nos van a pedir tres platos’, pero la verdad es que si son tres miembros de jurado, hay que servir para los tres”, sostuvo.

La boricua aseguró que la audiencia podrá esperar ver una Melina León apasionada en la cocina, igual que cuando se monta en la tarima para poner a la gente a bailar, aunque le toquen recetas de culturas ajenas.

“Cuando das amor en la cocina, cuando sabes que vas a hacer un plato y le vas a dar ese sabor a alguien que lo va a probar, eso es dar amor, porque tú no le vas a dar a alguien algo que represente algo malo de ti, tú vas a dar algo que sepa rico”, dijo la artista, quien adelantó que podría considerar cursos de artes culinarias en un futuro.