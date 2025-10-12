¡Un giro sorprendente! Miguel Ángel Díaz y Vicky Carbonell se convirtieron anoche en los concursantes que se despiden de “Objetivo Fama”.

Los participantes no lograron conseguir los votos necesarios para continuar en la próxima etapa de la semifinal del “reality show” de Telemundo, por lo que Kevin Dalí, una vez más, se salva de la eliminación y sigue compitiendo por el gran premio de $50,000 y una producción discográfica.

Al darse a conocer que Kevin se queda una vez más en la telerrealidad, se escuchó una mezcla de vitoreos y abucheos de parte de la audiencia que asistió al Bellas Artes de Caguas.

Miguel Ángel, por su lado, tuvo su oportunidad de interpretar el tema “Usted se me lleva la vida” del brasileño Alexandre Pires, mientras que Vicky subió al escenario para darle voz a “Víveme” de Laura Pausini.

Kevin Dalí se une a los competidores Dionicio Matos, Gustavo Muñoz, Cristian Diana, Sheila Miranda, Ariana Babilonia, Noelyz Vázquez y Yancy Abril, quienes buscarán conquistar la fanaticada para conseguir uno de los cuatro puestos para la Gran Final, que se celebra el próximo 2 de noviembre.