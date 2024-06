Desde que está pega’o al piso, Kiko Blade sabía que sacarle una carcajada a la gente y hacerlas sentir bien iban a ser prioridades en su vida. Y cómo no si criarse junto al comentarista Ramón “Moncho” Núñez, esa persona a quien él tiene el privilegio de llamar “papá”, y verlo brillar con su narración hípica encendió una pequeña chispa para lanzarse al mundo como comediante.

“Vi a papi desde detrás de las cámaras cuando era chiquito. Recuerdo que, para el huracán Georges, él me buscó de la escuela porque salí a mediodía, nos fuimos al hipódromo, lo acompañé allí, me puse a hacer las asignaciones en el estudio de televisión que había allí y lo vi trabajar frente a las cámaras en vivo. Ya yo tenía ese lenguaje dentro de mí”, reveló el comediante, al tiempo que rememoró cómo el comunicador siempre tenía el tiempo para jugar y vacilar con él y sus tres hermanas mayores, un hecho que catalogó como inspiración para su presente.

No obstante, el teatrero nunca imaginó que, en su adultez, iba a llegar de las tablas a la pantalla chica al unirse como talento en el programa “El Remix” (Wapa TV) hace ocho años, mucho menos compartir ese privilegio con su padre, quien se convirtió unos meses despúes en integrante del show “Puerto Rico ¡Gana!” (Telemundo).

En conmemoración al Día de los Padres, el dúo se sentó con Primera Hora para hablar sobre su relación familiar, cómo sus recientes trabajos influyen en su vida, así como qué les inspira uno del otro en su día a día.

Núñez, por su lado, aseguró sentirse afortunado de contar con su único hijo varón, algo que anhelaba desde su juventud, y recuerda al improvisador como un pequeño jovial, observador, jocoso y audaz.

“Tengo un video de Kiko cuando era pequeño, jugando en la calle con un huracán encima, y yo gritándole: ‘¡mira, pero vente pa’ acá, chico!”, contó el narrador hípico, entre risas, sobre su descendiente, quien se encontraba a su lado monda’o de la risa, menguando el calor borincano con un abanico de papel con ilustraciones de caballos.

El también cantante reconoció que siempre se preguntó cómo su retoño decidió incursionar al mundo de las risas, sin embargo, al pasar los años, este se percató del truco de su progenitor, así como de sus propias mañas.

Entre ellos no hay rivalidad, a pesar de que el narrador hípico es talento en " Puerto Rico ¡Gana!" , de Telemundo, y el comediante en "El Remix", de Wapa TV. ( Nahira Montcourt )

“Te voy a ser bien honesto, no sé si él me desmienta ahora, pero yo creo que él me estaba imitando a mí, porque yo vacilaba con los nenes en la casa, yo jugaba escondite, y yo me los vacilaba a ellos”, expresó, indicando que era costumbre sentarse con sus entonces pequeños a ver todas las noches “El show de Raymond Arrieta”, una producción que inspiró algunos de los chistes internos en su hogar.

No obstante, Ramón Blade Núñez Varcárcel, nombre de pila del humorista, le ripostó. “No sé si imitar sea la palabra, pero veía que el vacilón de papi, dentro y fuera de casa, el jolgorio que él montaba con la familia, su personalidad en sus círculos de trabajo, que es bien vivo y activo, veía que causaba en la gente como un aliento de optimismo, una buena energía, puede ser que nací con eso, ¿pero imitar? ¡No sé!”, dijo a son de broma.

Por otro lado, Núñez sostuvo que siente admiración por su hijo luego de su participación en “Objetivo Remix”, el reality show que realizó el productor Sunshine Longroño en 2013 para buscar a la próxima estrella de la comedia televisiva. Para la primera edición del programa, Kiko Blade se consagró como primer finalista.

“Yo iba a ver a Kiko siempre a sus funciones, pero cuando él entró en el reality ‘Objetivo Remix’, yo le dije a él que, si ganamos o perdamos, aquí lo importante es tú estar enfocado en lo que quieres”, expresó el comunicador, quien destacó que, al fin y al cabo, este salió ganando al convertirse dos años después en libretista de la producción de Wapa TV.

Por otro lado, Kiko Blade manifestó haberse sentido feliz cuando vio al patriarca hacer gozar a los televidentes como narrador de la “carrera de las neveritas” en el tercer aniversario del programa vespertino de Telemundo.

“Al verlo, pensé que era brutal que, de las cadenas televisivas principales del país, mi papá esté en uno y yo esté en otro. Pero siempre hemos hecho videos y stories, yo he taguea’o a Telemundo, he tagueado a Wapa, y he escrito: ‘Mira, uno aquí y uno allá’”, dijo el comediante. “Esa división televisiva no se refleja en nosotros, jamás se ha reflejado”.

Moncho indicó que, como ha sido costumbre por la pasada década, seguirá respaldando las ocurrencias de su muchacho, aún cuando este lo masacre en sus presentaciones en el Teatro Shorty Castro. ( Nahira Montcourt )

El también actor aseguró que este logro refleja algo que siempre se le enseñó a temprana edad. “Papi siempre ha sido esa persona que consigue lo que quiere, y eso he aprendido de mí papá, a perseverar”, enfatizó.

Mientras tanto, Núñez indicó que, como ha sido costumbre por la pasada década, él seguirá respaldando las ocurrencias de su muchacho, aún cuando este lo masacre en sus presentaciones en el Teatro Shorty Castro.

“Esto es algo que me lo disfruto, a pesar de que hay gente que me comenta: ‘Pero, Moncho, ¿cómo tu hijo se atreve a hacer algo como eso? ¿Pero qué es eso?’ Él es mi hijo, yo respeto las decisiones que él haga, los actos que él haga son decisiones suyas, yo lo voy a apoyar en todo lo que haga”, reiteró.