“¡Hacía falta un programa como este!”

Así se expresó Moncho Núñez, quien está eufórico tras celebrar tres años como talento en el programa “Puerto Rico ¡Gana!” de Telemundo Puerto Rico, un hecho que describió como un sueño que cayó del cielo.

Núñez recordó con Primera Hora su primera vez en que pisó el Estudio 1 Eddie Miró, cuando el presentador Alex DJ lo invitó en mayo de 2021 para utilizar su voz para narrar los acontecimientos de una carrera de neveritas, una hazaña muy distinta a la que ha realizado en el Hipódromo Camarero por más de 40 años.

“Son tantos años haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, que cuando llega esta oportunidad de un programa de juego familiar, pues me acuerda a cuando mis hijos participan en programas como este. Así que cuando hice eso, el público se lo gozó, y Alex me llamó para preguntarme si quería venir al otro día, y lo hice, y ahora cumplo tres años a la misma vez que el programa cumple los cinco años en la televisión”, expresó el comunicador, quien continúa conectado con el mundo del hipismo desde su página Moncho Núñez Comenta.

Núñez aseguró que llegar a “Puerto Rico ¡Gana!” ha sido un privilegio integrarse a un esfuerzo que cuenta con el apoyo de diversos público, que va desde clases graduandas, vecinos del área metropolinana hasta égidas que llegan a gozar del programa, atreverse a ganar los premios del día, y conectar con cada uno de sus integrantes.

“El programa ha calado tanto con la gente. Antes la gente me conocía por los caballos, ahora la gente me conoce como Moncho, el de ‘Puerto Rico ¡Gana!’, y me gozo eso de estar en contacto con familias, con el pueblo, para mí, esto ha sido algo extraordinario”, sostuvo el comunicador.

Incluso, el padre del comediante y talento de “El Remix”, Kiko Blade, sostuvo que participar junto a sus colegas Jeanthony “Chino” Medina, Ariette Banchs, Stephanie Font, Yan Díaz Nieves, Carly Cruz, Carlitos El Elefante, el Payamago Tatín, y Monique Sánchez Guadalupe le ha regalado un poco más de calma y mostrar su otro lado.

“Yo nunca pensé que me iba a pasar esto. Mi hijo empezó primero en los canales principales de Puerto Rico, pero yo nunca pude visualizarme que, en algún futuro, formaría parte de un equipo de trabajo como talento en otro canal, y me lo estoy gozando porque era algo inesperado, esto me cayó como del cielo”, manifestó.

Ante la celebración de los cinco años del espectáculo vespertino, lo único que anhela Núñez es que, aunque él este o no, que haya “Puerto Rico ¡Gana!” para largo.

“Este programa se ha convertido en la terapia de las personas mayores y familias de Puerto Rico, algo que lleva alegría y entretenimiento. Yo quiero que este programa dure muchísimos años, esté yo o no esté”, acotó.