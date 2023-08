Bob Barker, quien se convirtió en un ícono de la cultura popular estadounidense al ser presentador del programa de juegos “The Price is Right” por 35 años y ser el anfitrión del certamen internacional “Miss Universe” por dos décadas, falleció este sábado a los 99 años.

El portal de farándula TMZ indicó que Barker, quien fue reconocido también como ávido activista por los derechos de los animales, pereció en su hogar en Los Ángeles, California por causas naturales, según su portavoz de prensa.

Barker empezó presentando el programa de televisión “Truth or Consequences” en 1956, que protagonizó hasta 1975. También fue anfitrión de otros concursos y programas a lo largo de los años, como “Dream Girl of ‘67″, “Tattletales”, y el mismo “The Price is Right” en el que llegó a grabar unos 6,482 episodios.

Hasta el momento, “The Price is Right” continúa al aire con la presentación del comediante Drew Carey, y todavía se mantiene vigente en términos de popularidad.

Además, Barker fue el maestro de ceremonia del concurso de belleza internacional “Miss Universe” desde 1967 hasta 1987. Él estuvo en frente cuando ganaron las boricuas Marisol Malaret en 1970 y Deborah Carthy-Deu, en 1985. Además, este fue el anfitrión del certamen que se celebró en la Isla del Encanto en 1972.

Incluso, este fue protagonista de un momento incómodo en la gala que se celebró en Seúl, Corea del Sur en 1980, cuando este se burló de Miss Puerto Rico, Agnes Tañón, al la beldad no tener dominio del inglés.

A lo largo de los años, Barker también participó en otros muchos programas de televisión y películas, a menudo interpretándose a sí mismo. En su caso, se llegó a pelear con Adam Sandler en “Happy Gilmore”, encarnó al posible padre biológico de Neil Patrick Harris en “How I Met Your Mother” y se interpretó a sí mismo en muchas otras series, como “Futurama”, “SpongeBob”, “The Nanny”, “Martial Law” y muchas otras.

El presentador de televisión tuvo varias complicaciones de salud a lo largo de su vida, como varios episodios de cáncer de piel, así como cáidas en 2015, 2017 y 2019, estos últimos dos llevándolos a sala de emergencias para recibir asistencia médica.

Además, este tuvo que se transportado por una ambulancia a un centro médico en 2019 por problemas en la espalda.

Según TMZ, durante la pandemia del COVID-19, Barker no tuvo complicaciones, al verse que se encontraba de buen humor en su residencia mientras se resguardaba del temeroso coronavirus.

Barker estuvo casado con Dorothy Jo Gideon, quien falleció en 1981 de cáncer pulmonar, no obstante, este nunca tuvo hijos de este matrimonio ni volvió a contraer nupcias. Sin embargo, la revista de farándula aseguró que este mantiene una “familia extendida”.