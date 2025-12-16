La actriz australiana Rachael Carpani murió a los 45 años tras una prolongada enfermedad, según confirmó su familia en un comunicado difundido en redes sociales durante la mañana del lunes 15 de diciembre.

La noticia fue compartida públicamente a través de Instagram por su hermana, la música Georgia Carpani, en nombre de sus padres, Tony y Gael Carpani.

El comunicado de la familia

En el mensaje, la familia anunció el fallecimiento de la actriz y solicitó respeto por su privacidad en este momento.

“Con gran tristeza, Tony y Gael Carpani anuncian que su hermosa hija, la querida actriz australiana Rachael Carpani, falleció inesperadamente pero pacíficamente después de una larga lucha contra una enfermedad crónica, en las primeras horas del domingo 7 de diciembre”, se informó.

Además, se agregó: “El funeral será un evento privado, que se celebrará el viernes 19 de diciembre con familiares y amigos cercanos. La familia solicita privacidad en este momento tan difícil y no hará más declaraciones.”

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre la causa específica de la muerte.