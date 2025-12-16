Los recientes conciertos de Shakira en Argentina no solo han cautivado por su energía y espectacular puesta en escena, sino que también han generado un sinfín de rumores sobre un supuesto reencuentro con su exnovio, Antonio De La Rúa.

A pesar de no haber confirmación oficial de los involucrados, las versiones sobre una reconciliación van tomando fuerza tras varios eventos y detalles que no han pasado desapercibidos.

Desde su primer paso por el país en su actual gira, la cercanía de Shakira con la familia de De La Rúa fue evidente. En ese primer show, varios miembros de su círculo familiar estuvieron presentes, lo que despertó el interés de los medios y de los fans, quienes comenzaron a especular sobre una posible relación renovada entre ambos. Pero lo que parecía ser solo una impresión se transformó en tema de conversación tras las recientes declaraciones del conductor de televisión Ángel De Brito.

En uno de sus programas de streaming, De Brito sorprendió al afirmar que Shakira y Antonio De La Rúa habrían retomado su relación. “Ahora volvió con Antoñito, sí”, dijo, dejando claro que la reconciliación ya no era solo un rumor. La sorpresa de sus colegas fue inmediata, pero De Brito insistió en que la pareja había vuelto a estar junta y aportó algunos detalles de lo que él considera una realidad: “Hace rato, sí volvieron”, confirmó, y añadió que la cantante colombiana se estaría hospedando en la casa de la familia De La Rúa.

Según el conductor, esta versión fue corroborada por fuentes cercanas al entorno de la artista, quienes incluso mencionaron que varios miembros de la familia De La Rúa estuvieron presentes en los conciertos de Shakira. Aunque no hay imágenes ni una confirmación directa de la cantante, los gestos y actitudes durante el evento fueron interpretados por algunos como señales de una segunda oportunidad en su relación.

Más allá de las especulaciones sobre su vida privada, lo que también ha llamado la atención es una declaración de Shakira durante el concierto en la que dejó entrever posibles sentimientos románticos. “Qué lindo estar aquí, con el corazón lleno de amor”, expresó en el escenario, lo que desató aún más los rumores sobre su posible reconciliación.

A pesar de la creciente atención mediática, tanto Shakira como Antonio De La Rúa han mantenido un perfil bajo respecto a su relación personal. Sin embargo, los gestos, las presencias y las declaraciones públicas siguen alimentando la expectativa de que, tal vez, la historia entre ambos no haya terminado definitivamente.

Por el momento, no hay evidencia concreta que confirme una reconciliación oficial. Sin embargo, el regreso de Shakira a Argentina, el cariño de la familia De La Rúa y las constantes menciones a un amor renovado mantienen viva la intriga.