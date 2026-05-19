El mundo del doblaje despide a una de sus voces más emblemáticas. El actor Tom Kane, reconocido por dar vida a icónicos personajes en franquicias como Star Wars, The Powerpuff Girls y producciones de Marvel, falleció el lunes a los 64 años.

La noticia fue confirmada por su agencia, Galactic Productions, a través de un mensaje en redes sociales en el que destacaron el impacto de su trayectoria. “Su talento acompañó la infancia y la imaginación de millones alrededor del mundo”, señalaron, al recordar cómo su voz se convirtió en parte esencial de varias generaciones.

Kane dejó una huella profunda en el universo de Star Wars, donde interpretó a personajes tan queridos como Yoda en The Clone Wars y al almirante Ackbar en The Last Jedi. Su versatilidad también lo llevó a participar en producciones animadas como The Powerpuff Girls, en la que dio voz al Profesor Utonium durante varias temporadas.

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Además de su trabajo en cine y televisión, su carrera se extendió a la industria de los videojuegos, con participaciones en títulos de gran alcance como Call of Duty, Lego Star Wars: The Skywalker Saga y Marvel Future Revolution, consolidándose como una figura constante en el entretenimiento global.

Originario de Kansas City, Kane inició su trayectoria a temprana edad, al incursionar en la locución desde los 15 años. Sin embargo, su carrera enfrentó un duro golpe en 2020, cuando sufrió un derrame cerebral que afectó severamente su capacidad de hablar.

Más allá de su legado profesional, quienes lo conocieron destacan su faceta personal. Fue un hombre dedicado a su familia, padre de nueve hijos —entre biológicos, adoptados y acogidos— junto a su esposa Cindy, con quien construyó un hogar marcado por la generosidad y el compromiso.

Aunque su voz se apaga, su trabajo seguirá resonando en cada historia que ayudó a contar. Su legado permanece vivo en los personajes que marcaron a toda una generación.