Netflix ha llegado a un acuerdo con Warner Bros. Discovery para comprar el negocio de estudios y streaming del histórico gigante de Hollywood por 72,000 millones de dólares.

La adquisición, anunciada el viernes, reuniría a dos de los mayores actores de la industria del cine y la televisión bajo un mismo techo.

Además de su división homónima de televisión y cine, Warner posee HBO Max y DC Studios. Por su parte, Netflix ha alcanzado el dominio como un nombre familiar en contenidos bajo demanda, al mismo tiempo que ha desarrollado su propia rama de producción para lanzar títulos populares como Stranger Things y Squid Game.

El acuerdo en efectivo y acciones está valorado en 27.75 dólares por acción de Warner, lo que le da un valor total de la empresa de aproximadamente 82,700 millones de dólares.

Se espera que la transacción se cierre después de que Warner separe Discovery Global en una nueva compañía que cotizará en bolsa en el tercer trimestre de 2026.