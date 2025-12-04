La bailarina y personalidad televisiva Criscilla Anderson, conocida por protagonizar la docuserie Country Ever After en Netflix, falleció a los 45 años. Su muerte fue confirmada mediante una publicación póstuma en Instagram, compartida desde su cuenta y por su amiga cercana y fotógrafa, Lindsey.

Anderson murió a causa de un cáncer que había metastatizado, luego de ser diagnosticada inicialmente con cáncer de colon en 2018.

La publicación incluyó imágenes de Criscilla a lo largo de su vida y fotos de sus hijos: Ethan, Savannah, Emmarie y Everleigh, a quienes compartía con su exesposo, el cantante country Coffey Anderson.

“Mi corazón está destrozado al compartir esto”, escribió Lindsey. “Le prometí a Criscilla que caminaría este camino con ella siempre que no pudiera mantenerse en pie, y rezo para que sepa lo intensamente que fue amada”.

El mensaje póstumo de Criscilla, también publicado, decía: “Si estás leyendo esto, finalmente he caído en los brazos de Jesús, pacíficamente y rodeada de amor. Por favor, no te quedes en la oscuridad de este momento. Luché duro y amé profundamente. No me he ido… estoy en Casa”.

Coffey Anderson, con quien Criscilla estaba en proceso de divorcio, también le dedicó un homenaje en redes. “Criscilla definió la fuerza y la lucha como nadie en el planeta. El cielo ganó una estrella hoy”, expresó. Agregó que la familia atraviesa un profundo dolor: “La casa está más silenciosa porque faltas tú. Los bebés son resilientes y fuertes como siempre”.

Criscilla Anderson desarrolló una destacada carrera como bailarina de hip-hop, actuando con artistas como Britney Spears, Rihanna y Snoop Dogg. Además, fue coreógrafa de las porristas de los Dallas Cowboys, experiencia que apareció en una docuserie de Netflix. Su vida en familia también llegó a la plataforma con Country Ever After, donde compartió pantalla con Coffey.

Diagnosticada con cáncer de colon en etapa 4 en 2018, Criscilla habló abiertamente sobre su lucha contra la enfermedad. En una entrevista con PEOPLE en 2022, reconoció que “las posibilidades de que regrese son muy altas”.

La bailarina deja tres hijos biológicos y una hijastra. Se había casado con Coffey Anderson en 2009, quien presentó la solicitud de divorcio en 2022. Su muerte ha provocado una ola de mensajes de tristeza, admiración y homenaje entre fans, colegas y la comunidad artística.