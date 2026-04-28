Este sábado, 25 de abril, Prime Video presentó el tráiler oficial de “Spider-Noir”, la esperada nueva serie protagonizada por Nicolas Cage en su primer papel principal en televisión. Producida por Sony Pictures Television para MGM+ y Prime Video, la serie se estrenará en el canal lineal de MGM+ el 25 de mayo de 2026, antes de su lanzamiento mundial en Prime Video el 27 de mayo de 2026, en más de 240 países y territorios. Por primera vez, los espectadores podrán elegir su “propia aventura”, ya que la serie estará disponible en dos formatos: “Auténtico Blanco y Negro” y “Color Real”.

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El tráiler oficial se estrenó mundialmente ante una sala repleta con 2100 fans en el Centro de Convenciones Banamex de la Ciudad de México, en el marco de la CCXPMX26, el festival de cultura pop más grande del mundo. Los actores Lamorne Morris, Li Jun Li, Jack Huston y Karen Rodriguez, junto con el creador, coproductor ejecutivo y showrunner Oren Uziel, subieron al escenario para presentar la serie al público. El panel también presentó una escena extendida, ofreciendo a los asistentes un primer vistazo inmersivo al mundo, el tono y las implicaciones de “Spider-Noir”, con un saludo especial en video de Nicolas Cage. Los fans presentes en la convención también tuvieron la oportunidad de coleccionar cinco insignias diferentes inspiradas en los icónicos personajes de la nueva serie y diseñadas por el artista mexicano Jorge Molina.

“Spider-Noir” es una serie de acción real basada en el cómic de Marvel “Spider-Man Noir”. “Spider-Noir” cuenta la historia de “Ben Reilly” (Nicolas Cage), un experimentado detective privado con mala suerte en el Nueva York de la década de 1930, quien se ve obligado a lidiar con su pasado tras una profunda tragedia personal, convirtiéndose así en el único superhéroe de la ciudad.

El reparto principal incluye al actor ganador del Premio de la Academia® Nicolas Cage (“Adaptation”, “Pig”), al actor ganador del Premio Emmy® Lamorne Morris (“Fargo”, “New Girl”), Li Jun Li (“Sinners”, “Babylon”), Abraham Popoola (“Atlas”, “Slow Horses”), Karen Rodriguez (“The Hunting Wives”, “Acapulco”), junto con el actor ganador del Premio SAG® Jack Huston (“Boardwalk Empire”, “Day of the Fight”) y el actor ganador del Premio Emmy® y nominado al Premio de la Academia® Brendan Gleeson (“The Banshees of Inisherin”, “Harry Potter”). El reparto de estrellas invitadas incluye a Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson y Kai Caster.

“Spider-Noir” es una producción de Sony Pictures Television exclusivamente para MGM+ y Prime Video. El director ganador del Premio Emmy® Harry Bradbeer (“Fleabag”, “Killing Eve”) dirigió y fue productor ejecutivo de los dos primeros episodios. Oren Uziel (“The Lost City”, “22 Jump Street”) y Steve Lightfoot (“Marvel’s The Punisher”, “Shantaram”) son los showrunners y productores ejecutivos. Uziel y Lightfoot desarrollaron la serie con el equipo ganador del Premio de la Academia® detrás de “Spider-Man: Into the Spider-Verse”: Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal. Lord y Miller son productores ejecutivos a través de su productora Lord Miller, junto con Aditya Sood y Dan Shear. Amy Pascal también es productora ejecutiva a través de Pascal Pictures. Cage y Pavlina Hatoupis también son productores ejecutivos.