Desde hace más de 30 años, Nicole Kidman es una de las estrellas más importantes de Hollywood. Por eso, ha compartido elenco con decenas de actores. Incluso, como nunca tuvo pudor en encarar proyectos con una fuerte carga erótica, es una de las divas del cine de su generación que más escenas de besos y de sexo protagonizó. Quizás por eso, una de sus últimas revelaciones cobró una gran relevancia: la protagonista de “Ojos bien cerrados” contó la advertencia que lanzó a un famoso actor antes de besarlo.

La revelación ocurrió en el último episodio del podcast “Las Culturistas”. Kidman, de 58 años, contó que le costó besar a su coprotagonista de “Big Little Lies”, Alexander Skarsgård, de 49 años, después de que su colega comiera un sándwich de falafel. “Le dije: ‘No, no, no, Alex’”, bromeó la estrella. “Se supone que debo estar interesada en ti y besarte. Deja ya el falafel porque el mal aliento no me excita’”, recordó Kidman.

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La estrella de “Los otros” continuó diciendo que el sabor y el olor de la boca de su coprotagonista eran “muy importantes” para ella. “Estoy segura de que (Skarsgård) no volvió a comer un falafel. Le dije: ‘No más falafel. No antes de besarte, no antes de hacer el amor’”, afirmó.

Siguiendo con el tema, Kidman dijo que el mal aliento era el factor decisivo para ella. “No soporto el mal aliento. Para mí, esto es un factor decisivo. Podrías ser el chico más guapísimo, y si viniste con mal aliento, sin dudas voy a decirte que no”. Y explicó: “Si digo: ‘Sopla sobre mí’, y tengo que retroceder, ¡vaya!, me voy. No podrías ofrecerme suficiente dinero para que lo soporte”.

Kidman agregó que se sintió “aliviada” cuando perdió el sentido del olfato después del Covid debido a que era su sentido más agudizado. “Por fin fui libre”, dijo.

En otra parte del podcast, Kidman habló sobre la persona famosa que ha conocido que olía “mejor que nadie” y reveló que era la cantante Rihanna. La actriz calificó el aroma de la cantante de “Umbrella” de “embriagador”.

Sobre su divorcio

La divertida aparición de la actriz en el podcast se produjo después de que hablara sobre su divorcio de Keith Urban por primera vez. Kidman solicitó el divorcio del cantante en septiembre de 2025, lo que se concretó el 6 de enero. Ambos son padres de Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 15.

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“Siempre voy a estar avanzando hacia lo que es bueno”, le dijo a Variety en una entrevista publicada el 11 de marzo, cuando se le preguntó si “estaba bien”, meses después de haber anunciado su separación del cantante. “Agradezco la familia que construimos, por eso lo importante es mantenerla como está y seguir adelante. Eso es todo”, continuó.

“De todo lo demás no hablo por respeto. Me quedo con la idea de ‘somos una familia’, y así seguiremos siendo. Mis hermosas niñas, mis queridas, que de repente son mujeres”, añadió.