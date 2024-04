La tiraera entre Maripily Rivera y Patricia Corcino no acaba en “La casa de los famosos”, pues anoche las puertorriqueñas volvieron a decirse de todo durante la gala de posicionamientos y sinceramientos.

Patricia regresó a la carga contra su compatriota y esta vez le dijo maleducada.

“No me voy a acostumbrar a una mala educación de tu parte, a unas faltas de respeto y a que me traten como no se merece ningún ser humano”, arremetió Patricia.

La presentadora, además, aseguró que “ciertos habitantes se cohíben de pasar por los rincones de la casa simplemente por evitar tener un encuentro con tu persona”.

PUBLICIDAD

“Yo no vine aquí a acostumbrarme a una mala educación, a acostumbrarme a una persona que trata no de manera correcta a otros”, agregó.

“Soy una persona de fe, soy una persona objetiva, y en su momento, en la manera que Dios decida y al tiempo de Él, se dará el fruto, porque no creo que salgas airosa con tu comportamiento”, sostuvo Patricia.

De inmediato, Maripily aplaudió ante las palabras de Patricia. “Déjame aplaudirla porque ella se cree que está en un concurso de belleza”.

“Sé auténtica. Todas las palabras que estás diciendo es problema tuyo porque es lo que siente tu corazón, tu mente, y es tu comportamiento y lo quieres reflejar en mí. Aquí hablas lindo, pero en la casa te comportas como una mujer vulgar, sin valores, cafre, gritando, hablando, aquí no tienes las palabras bonitas de convivencia”, respondió la empresaria.

Nuevamente, Maripily le dijo que era su sombra. “Te la has pasado con una cara de aborrecida, buscando la manera de provocarme, buscando la manera de hacer estrategias falsas, buscando la manera de decir lo que sea de mi”.

“No te hagas aquí la santa porque no estás en un convento de María Teresa de Calcuta”, arremetió Maripily al decir que Patricia es compinche de Lupillo para hacer “estrategias malas”.

“Puerto Rico sabe la clase de persona que eres”, ripostó Maripily.

23 Fotos A punto de llegar al altar, la relación amorosa entre la boricua y José Antonio “Joey” García se fue en picada.

Ambas puertorriqueñas están nominadas para quedar fuera de la competencia junto a Cristina Porta, Paulo Quevedo, Aleska Génesis y Lupillo Rivera.

Alana Lliteras salvó anoche a Geraldine Bazán de ser eliminada.

El programa que estrenó el pasado 23 de enero, culminará el próximo 20 de mayo.