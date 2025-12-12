Luego de una semana de anunciarse el cierre de los especiales mensuales de “Ahí está la verdad”, el periodista Normando Valentín reveló que su proyecto de periodismo investigativo no desaparecerá.

“Comienza un nuevo ciclo… Hoy tengo nuevamente algo importante que anunciarles. Pronto los Jueves van a ser diferentes", lee la publicación del periodista.

El reportero ancla de “NotiCentro Edición Estelar” compartió con sus seguidores que el programa volverá en un formato semanal por temporadas como parte de la programación original que llevará Wapa Televisión en el año 2026.

Este llegó a compartir la promoción del proyecto televisivo renovado en sus redes sociales,, que contó con la presencia de destacadas figuras, como el chef Enrique Piñeiro, el cantante Gilberto Santa Rosa, el excampeón de boxeo Tito Trinidad, la ex-Miss Universe y presentadora de televisión Dayanara Torres, el locutor y productor Jorge Pabón Ocasio, mejor conocido como “Molusco”, hasta el expelotero de los Yankees de Nueva York, Jorge Posada.

PUBLICIDAD

“Este sí que es un caballero, ¡camínalo!... este es un campeón... este sí que se lleva la corona en su horario... esto está lleno de ‘ratings’, ¡bajito, qué se ofenden!“, dijeron algunas de las personalidades en el anuncio.

Este anuncio se da en momentos en que Wapa Televisión informó en su “Upfront 2026″ que fortalecerá su programación nacional con cerca de 85 horas de contenido semanal, entre noticias, entretenimiento y programas especiales.

Dentro de esa estrategia, uno de los cambios más significativos que se dio a conocer fue la transformación de “Ahí está la verdad”, donde se espera que la producción vuelva a la pantalla nacional con un concepto renovado, enfocado en entrevistas y contenido de mayor impacto.

Este anuncio tomó por sorpresa a los internautas dado que, una semana atrás, el mismo Valentín reveló el fin de la edición anterior luego de 12 años de transmisión. La innovadora apuesta periodística permitió al puertorriqueño llevar entrevistas con figuras de alto perfil como el exjefe de sicarios de Pablo Escoba, Jhon Jairo Velásquez, mejor conocido como “Popeye”, así como el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, y hasta los integrantes de El Gran Combo de Puerto Rico.

“La vida son ciclos. Hoy cierro uno. Este es nuestro último especial mensual de ‘Ahí está la verdad’. Los cambios son buenos y estoy seguro de que este lo será aún más... Es momento de pensar fuera de la caja, reflexionar y pensar qué es lo próximo”, sostuvo el periodista.