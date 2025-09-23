La estación Wapa Televisión comienza pronto un capítulo nuevo en su historia, tras anunciar que extenderán “NotiCentro al Amanecer Fin de Semana” los siete días de la semana desde el próximo mes de octubre.

La empresa de comunicaciones compartió la noticia en un comunicado de prensa, donde aseguran que el espacio de noticias y entretenimiento que arrancó el 5 de junio del año 2000 se transmitirá por primera vez en vivo todos los sábados y domingos. Según la entidad, este propuesta integra a un equipo de más de 20 personas, incluyendo la creación de sobre 10 nuevos empleos, lo que refuerza además el impacto positivo de Wapa en la industria de los medios y en la economía local.

“Este lanzamiento reafirma la misión de Wapa de ser pioneros en la industria televisiva. Durante más de 70 años hemos innovado y evolucionado junto a nuestra audiencia, y hoy damos otro paso trascendental al ofrecer el primer noticiario matutino de fin de semana en vivo. Nuestro compromiso es acompañar a Puerto Rico y a los boricuas en la diáspora a través de Wapa América y Wapa+ en cada momento importante porque las noticias no se detienen”, comentó Jorge Hidalgo, CEO y presidente de Wapa Media, en declaraciones escritas.

Wapa Televisión destacó que la nueva era de NotiCentro al Amanecer busca atender la necesidad de los televidentes de contar con información inmediata, confiable y relevante todos los días, desde ofrecer noticias de última hora, análisis, entrevistas y segmentos de interés humano.

“NotiCentro ha sido sinónimo de credibilidad, excelencia y cercanía con el pueblo. Con NotiCentro al Amanecer Fin de Semana ampliamos esa conexión al garantizar que los televidentes tengan acceso inmediato a la información más relevante los siete días. Este paso es histórico y responde a la confianza que el país deposita en nuestro equipo de periodistas. Este lanzamiento viene acompañado de otras novedades, como nueva escenografía, colaboradores y elementos sorpresas que revelaremos más adelante”, destacó Niria Ruiz, vicepresidenta de Noticias de Wapa Televisión, en el comunicado de prensa.

“NotiCentro al Amanecer Fin de Semana” se transmitirá simultáneamente en los Estados Unidos a través de Wapa América y también estará disponible por Wapa+.