Pamela Anderson volvió a referirse a unas declaraciones polémicas sobre Sylvester Stallone, en las que asegura que el actor le ofreció una casa y un apartamento a cambio de ser su “chica número uno” a comienzos de los años 90.

La afirmación, incluida en su documental ‘Pamela: Una historia de amor’ (2023), fue retomada durante una entrevista reciente en el programa ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’, en medio de la promoción de la película ‘Agárralo como puedas’ (2025).

En la producción documental, Anderson relató que rechazó la propuesta al considerar que buscaba una relación basada en sentimientos auténticos.

“Me ofreció una casa y un piso a cambio de ser su chica número 1. Le pregunté: ‘¿Significa eso que hay una chica número dos?’. Y él respondió: ‘Es la mejor oferta que vas a conseguir, cariño. Ya estás en Hollywood’. En ese momento yo quería estar enamorada de verdad. No quería nada menos que eso”, expresó la actriz en la cinta dirigida por Ryan White.

La respuesta de Stallone

Tras la difusión de estas palabras en 2023, un representante de Stallone respondió en la revista ‘People’, negando categóricamente el episodio.

A través de un portavoz, Stallone rechazó las afirmaciones de la exestrella de Baywatch.

“La declaración de Pamela Anderson sobre mi cliente es falsa e inventada. El Sr. Stallone confirma que nunca hizo ninguna declaración como esa”.

Pese a la desmentida, el tema resurgió en 2025 durante la campaña promocional de ‘Agárralo como puedas’.

Consultada por el presentador Andy Cohen, Anderson reafirmó su versión y manifestó incomodidad por el tema, aunque mantuvo firmeza: “Bueno, ¿cómo podría habérmelo inventado? ¿Sabes? Es algo muy concreto”, señaló.

Un giro en su carrera

El regreso a la primera línea mediática de Anderson está acompañado por un repunte en su carrera artística. Su interpretación en ‘The Last Showgirl’ (2024), dirigida por Gia Coppola, marcó un giro significativo en su trayectoria.

En el ‘filme’ da vida a Shelley, una bailarina erótica cercana a los 60 años que ve cancelado su espectáculo en Las Vegas después de tres décadas en escena.

La actuación fue reconocida con una nominación al Globo de Oro a Mejor actriz principal en una película dramática, en una categoría que compartió con figuras como Angelina Jolie, Nicole Kidman y Kate Winslet.