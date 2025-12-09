NUEVA YORK. Paramount lanzó el lunes una oferta hostil de adquisición por Warner Bros. Discovery, iniciando una batalla potencialmente encarnizada con su rival Netflix para comprar la compañía que está detrás de HBO, CNN y un famoso estudio cinematográfico, además del poder de transformar gran parte del panorama del entretenimiento estadounidense.

Surgida pocos días después de que los altos directivos de Warner acordaran la compra de Netflix por 72,000 millones de dólares, la oferta de Paramount busca pasar por alto a esos líderes apelando directamente a los accionistas de Warner con más dinero (77,900 millones de dólares) y un plan para comprar todo el negocio de Warner, incluyendo el negocio de cable que Netflix no quiere.

Paramount dijo que su decisión de presentar una oferta hostil se produjo después de haber presentado varias ofertas previas con las que la gerencia de Warner “nunca se comprometió significativamente” tras el anuncio de la compañía en octubre de que estaba abierta a venderse. En su apelación a los accionistas, Paramount señaló que su oferta también contiene más efectivo que la de Netflix (18 mil millones de dólares más) y argumentó que es más probable que supere el escrutinio de la administración del presidente Donald Trump, una gran preocupación dada su costumbre de intervenir en las decisiones empresariales estadounidenses.

Durante el fin de semana, Trump afirmó que la fusión Netflix-Warner “podría ser un problema” debido a la magnitud de la cuota de mercado combinada y que planeaba revisar el acuerdo personalmente.

Por su parte, Netflix afirma confiar en que Warner rechazará la oferta de Paramount y que los reguladores, y Trump, respaldarán su acuerdo, citando múltiples conversaciones que el codirector ejecutivo Ted Sarandos ha mantenido con él sobre la expansión y la contratación de la compañía de streaming.

“Creo que el interés del presidente en esto es el mismo que el nuestro: crear y proteger empleos”, declaró Sarandos el lunes en una conferencia de inversores. La batalla atrae la atención política en Washington

La pugna por Warner generó una fuerte reacción en Washington, donde políticos de ambos partidos principales opinaron sobre el probable impacto en los precios del streaming, el empleo en las salas de cine y la diversidad de opciones de entretenimiento y opiniones políticas.

Paramount, dirigida por David Ellison, cuya familia es estrechamente aliada de Trump, afirmó haber presentado seis propuestas a Warner durante un período de 12 semanas antes de la última oferta.

“Creemos que nuestra oferta creará un Hollywood más fuerte. Es en el mejor interés de la comunidad creativa, los consumidores y la industria cinematográfica”, declaró el director ejecutivo de Paramount en un comunicado. Ellison añadió que su acuerdo generaría más competencia en la industria, no menos, y más películas en las salas.

Un documento regulatorio publicado el lunes sugirió otra posible ventaja de Paramount para vencer a Trump: una firma de inversión dirigida por el yerno de Trump, Jared Kushner, también invertiría en el acuerdo.

También participarían fondos controlados por los gobiernos de tres países del Golfo Pérsico, no identificados, como Arabia Saudita, Abu Dabi y Catar. La empresa familiar de Trump ha cerrado acuerdos este año para edificios y complejos turísticos que llevan su nombre en Arabia Saudita y Catar, asociándose en el primero con una empresa estrechamente vinculada al gobierno y en el segundo con el propio fondo gubernamental.

También podrían favorecer a Paramount los cambios recientes en CBS News desde la compra en octubre del sitio web de noticias y comentarios The Free Press. La fundadora del sitio, Bari Weiss, conocida por su lucha contra la cultura progresista, fue nombrada editora jefe, en una señal de que Ellison pretendía revolucionar la histórica cadena de Walter Cronkite, Dan Rather y “60 Minutes”, considerada durante mucho tiempo por muchos conservadores como la personificación del establishment mediático liberal.

Trump es un factor impredecible

Aun así, Trump es un factor impredecible dada su tendencia a tomar decisiones basándose en su intuición y su estado de ánimo. El lunes, arremetió contra Paramount por permitir que “60 Minutes” entrevistara a su aliada convertida en enemiga, la representante Marjorie Taylor Greene, escribiendo en redes sociales: “NO SON MEJORES QUE LA ANTIGUA PROPIEDAD”.

El drama en torno al control de Warner comenzó el viernes cuando Netflix anunció sorpresivamente que había llegado a un acuerdo con su gerencia para comprar el gigante de Hollywood responsable de “Harry Potter”, HBO Max y DC Studios.

La propuesta en efectivo y acciones se valoró en 27,75 dólares por acción de Warner, lo que le otorga un valor empresarial total de 82.700 millones de dólares, incluyendo la deuda que se asumirá en el acuerdo. En cambio, la oferta de Paramount es de 30 dólares por acción de Warner y tiene un valor de 108.000 millones de dólares, incluyendo la deuda asumida. La oferta de Paramount vence el 8 de enero a menos que se extienda.

Pero comparar ambos acuerdos es complicado porque no compran lo mismo. La oferta de Netflix, si se concreta, solo se cerrará después de que Warner complete la separación previamente anunciada de sus operaciones de cable. No se incluyen en el acuerdo, que probablemente no se cierre hasta dentro de al menos un año, cadenas como CNN y Discovery.

El gobierno federal tiene la autoridad de cancelar cualquier gran acuerdo mediático si tiene inquietudes antimonopolio.