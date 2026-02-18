El estreno de La casa de los famosos 6 dejó una pregunta en el aire: ¿qué pasó con Yina Calderón?

Aunque Telemundo la había confirmado oficialmente como una de las participantes de la sexta temporada, la creadora de contenido colombiana no cruzó la puerta de la casa la noche del estreno. La decisión se tomó a última hora y cambió por completo el rumbo de lo que muchos espectadores esperaban ver.

Una decisión de producción

Hasta el momento, la cadena no ha detallado públicamente las razones específicas detrás del cambio. Sin embargo, todo apunta a que se trató de una determinación interna de producción. En lugar de ingresar como habitante, Yina fue incorporada como panelista del programa, rol desde el cual analizará el desarrollo del reality durante cuatro meses.

La propia empresaria confirmó en una transmisión en vivo que tenía contrato firmado y que la propuesta como panelista representa una oportunidad profesional importante. Aunque admitió que le habría gustado competir —pues es conocida por su carácter frontal y su historial en realities— aseguró que acepta la decisión y se siente agradecida.

Un perfil que ya generaba controversia

La presencia de Yina en el elenco había provocado debate incluso antes del estreno. Su historial polémico en otros formatos y su estilo confrontativo generaron tanto expectativa como preocupación.

De hecho, la actriz Laura Zapata manifestó públicamente semanas atrás su inquietud sobre la incorporación de perfiles con antecedentes conflictivos en realities en vivo, señalando que más allá del rating debía priorizarse la seguridad de los participantes.

Aunque no se ha confirmado que estas reacciones influyeran directamente en la decisión final, el contexto demuestra que su participación ya estaba rodeada de tensión mediática.

Reacción del público

La audiencia reaccionó con molestia en redes sociales al conocer que Yina no formaría parte del encierro. Muchos televidentes consideraban que su personalidad habría aportado dinamismo y conflicto a la convivencia desde el primer día.

Comentarios como “Ella era la que iba a prender la casa” o “Fue una falta de respeto anunciarla y no cumplir” dominaron la conversación digital durante la noche del estreno.