Ya hay otro huesped nuevo para la “Mansión de la Jefa”

Kenny Rodríguez, quien fue concursante de la sexta edición del exitoso reality “Love Island USA”, se convirtió hoy en el nuevo integrante de “La Casa de los Famosos 6”, que estrena el próximo martes, 17 de febrero, a las 8:00 de la noche por Telemundo Puerto Rico.

Rodríguez competirá por unas 10 semanas junto a otras figuras como Caeli, Jailyne Ojeda, Kunno, Laura Zapata, Lupita Jones y Yina Calderón, donde mostrará su capacidad para convivir y sobrevivir los desafíos que traerá la popular producción de EndemolShine Boomdog.

El anuncio en la página oficial de “La Casa de los Famosos” en Instagram provocó varias reacciones, algunos tildándolo como desconocido, mientras que otros expresaron su anhelo de que “no busque novia por fama”.

¿Pero quién es Kenny?

En un comunicado de prensa de Telemundo, describen a Kenny Rodríguez como “uno de los concursantes más destacados” de la competencia de Peacock, indicando que el natural de Nueva York, de padres dominicanos, alcanzó gran popularidad gracias a su carisma, seguridad y autenticidad, convirtiéndose rápidamente en uno de los favoritos del público.

Ahora, otros recuerdan a Rodríguez como el exnovio de JaNa Craig, la también influencer con quien se juntó en “Love Island 6″, donde quedaron como los segundos finalistas de la temporada, que culmino el 21 de julio de 2024.

La pareja, no obstante, tuvo una ruptura polémica en las redes sociales, donde cibernautas, así como allegadas de Craig, señalaron a Rodríguez por estar con la ahora creadora de contenido por influencia, incluso alegando que él mismo planeaba engañarla.

Craig, por su lado, sostuvo en declaraciones escritas que la ruptura sí era oficial, y aunque no entró en detalles de por qué ocurrió, esta aseguró que ha visto las teorías, pero “ninguna se acerca a lo terrible, repugnante y decepcionante que es en realidad”.

“Descubrir que alguien a quien amabas no es quien creías que era y que la relación que pensabas que estabas construyendo no ha sido auténtica desde el primer día ha sido realmente devastador”, escribió Craig.

Love Island USA’s JaNa Craig breaks silence following breakup with Kenny Rodriguez:



“Please know that I have seen all the breakup theories and none have matched up to how terrible, disgusting and disappointing it truly is.” pic.twitter.com/SS95Rtsof4 — Pop Base (@PopBase) July 29, 2025

Rodríguez, por su lado, subió un mensaje por sus historias, indicando que “las rupturas nunca son fáciles, especialmente bajo el lente público”.

“A veces, por mucho que quieras a alguien, te das cuenta de la dura realidad de que la relación no era algo que pudiera durar a largo plazo. Siempre estaré agradecido por el tiempo que compartimos y los recuerdos que creamos. Dejo atrás este capítulo sin rencor, solo con la esperanza de que el camino que JaNa emprenda a partir de ahora le traiga nada más que felicidad”, sostuvo.

Pero Craig le ripostó al joven, acusándolo de ser un “mentiroso manipulador”, y no asumir responsabilidad en decir “qué tipo de persona eres”, sin entrar en detalles.

Pero una allegada de la influencer, sin hacer mención de Rodríguez, apareció en Instagram y exhortó a revisar los teléfonos de sus parejas.

A friend of Love Island USA’s JaNa informs women to search their man’s phone:



“Search keywords like ‘I don’t like black women, I thought I could get more money from this, I’m faking this relationship, going on the show would be for clout, I can’t wait to be done w this so I can… pic.twitter.com/VZO5R2AfJB — Pop Crave (@PopCrave) July 30, 2025

“Busquen palabras clave como “no me gustan las mujeres negras”, “pensé que podría sacar más dinero de esto”, “estoy fingiendo esta relación”, “ir al programa sería para ganar influencia”, “no puedo esperar a terminar con esto para poder tirarme a un montón de p...’”, sostuvo.

Dichas expresiones provocaron que Leah Kateb, ganadora de “Love Island 6″, señalara a Rodríguez como un “racista, ávido de poder y dinero, y estafador desde el día uno”.

Love Island USA’s Leah backs up JaNa following her split with Kenny:



“Put a sock in it ChatGPT heada**. Tell the truth for once! Racist, clout/money hungry and a scammer since DAY 1!!!!” pic.twitter.com/Ad3dw0CDP2 — Pop Crave (@PopCrave) July 29, 2025

Hasta hoy día, Rodríguez no ha respondido a las alegaciones en su contra.