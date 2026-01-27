Telemundo finalmente ha comenzado a revelar a los primeros participantes que formarán parte de la próxima temporada de su exitoso reality “La Casa de los Famosos”, que el año pasado coronó como ganador al influencer dominicano Carlos Antonio Cruz, mejor conocido como Caramelo.

La nueva temporada, conducida por Javier Poza y Jimena Gállego, se estrenará el martes 17 de febrero por la señal de Telemundo, con transmisión simultánea a través de plataformas digitales.

Lupita Jones, ex Miss Universo y una de las figuras más reconocidas del espectáculo mexicano, fue presentada como la primera participante confirmada. Su ingreso promete autoridad, carácter y un toque de glamour dentro de la casa.

A ella se suma el influencer mexicano Kunno, famoso por sus coreografías virales en TikTok, donde acumula más de 34 millones de seguidores. Su estilo único y personalidad controversial garantizan momentos polémicos que seguramente darán de qué hablar esta temporada.

Completando este primer grupo de participantes se encuentra la modelo e influencer Jailyne Ojeda, quien cuenta con más de 19 millones de seguidores en TikTok. Su fuerte personalidad y belleza podrían detonar intensas rivalidades.