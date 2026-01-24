La expectativa en torno a la próxima temporada de La Casa de los Famosos continúa creciendo luego de que la producción del reality show publicara un enigmático video en su cuenta oficial de Instagram, en el que se muestra a una mujer descendiendo de un vehículo, vestida con un llamativo atuendo color fucsia y tacones rojos.

La breve grabación, que evita revelar el rostro de la protagonista, ha desatado una ola de especulaciones entre los seguidores del programa, quienes intentan adivinar la identidad de la celebridad que se integrará a la sexta temporada del exitoso formato, descrito por sus creadores como “la telenovela de la vida real”.

En los comentarios del video, los fanáticos no han tardado en proponer nombres.

Entre las figuras mencionadas se encuentran Laura Flores, Melissa Mercado, Lupita Jones y Laura Zapata, así como otras personalidades como Yina Calderón, Norkys Batista, Karina García y Kunno.

Además, muchos usuarios han solicitado insistentemente el regreso de Melissa Gate, quien el año pasado participó en un intercambio dentro de la competencia y dejó una fuerte impresión por su carisma y espontaneidad.

La producción adelantó que en los próximos días se revelará la identidad de la misteriosa participante, aumentando la expectativa a solo semanas del estreno del programa.

La Casa de los Famosos 6 debutará el próximo 17 de febrero con un elenco renovado de habitantes y bajo la conducción de Jimena Gállego y Javier Poza.

A lo largo de sus temporadas, el reality se ha caracterizado por generar momentos intensos y virales, tanto por las confesiones de sus participantes como por los conflictos que se desarrollan dentro de la casa.

En ediciones anteriores, el programa ha coronado como ganadores a Alicia Machado, Ivonne Montero, Madison Anderson, Maripily Rivera y Carlos “Caramelo” Cruz, consolidándose como uno de los realities más comentados de la televisión en español.