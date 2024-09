El valor artístico y cultural, así como su aportación en el desarrollo de nuevos cineastas puertorriqueños, son varias de las ganancias que celebra cada edición del Puerto Rico Film Festival.

El próximo encuentro para enaltecer la industria fílmica local e internacional será del 25 al 29 de septiembre, con alrededor de una veintena de documentales, cortometrajes y películas en el cine de Mayagüez Town Center. La ocasión será el pretexto ideal para festejar el 15 aniversario de una misión que comenzó como un pasatiempo, sin grandes expectativas, pero que con el paso del tiempo se convirtió en una plataforma de inspiración para estudiantes y nuevos cineastas.

“Jamás pensé que fuera a llegar a esto, un quinceañero. Ha sido increíble. Nosotros empezamos como un festival de cortometrajes para solo un día, lo empecé como un ‘hobby’, nada que yo tuviera miras a lo que se iba a lograr, a lo que iba a ser en el futuro”, reveló complacido Lester Rivé, presidente del PRFF, sobre la iniciativa que comenzó en 2009. “Yo soy amante del cine de toda la vida, y de momento verlo año tras año que ha ido creciendo, que han ido llegando más personas, que es un evento de cinco días, desde por la mañana hasta por la noche, con más de 60 países que están participando, convertirlo en el festival y evento de cine más importante de Puerto Rico, de verdad es una satisfacción sumamente grande”.

Si bien lo aplaude, confesó que el camino ha tenido sus desafíos. Pero apoyarse en su fascinación por esta industria ha sido el motor principal para persistir. “Ha sido de muchos sacrificios, de mucho dolor y muchas lágrimas, porque no es fácil, pero cuando a uno le apasiona lo que hace, da la milla extra y trata, y por eso hemos llegado, no solo por mí, sino por el equipo de trabajo que tenemos, que es un equipo espectacular”.

Además de la misión de entretenimiento con su amplia cartelera, la parte educativa tiene un peso fuerte en este proyecto. “Tenemos dos días que son charlas, talleres, conversatorios con diferentes expertos de nuestra industria y del extranjero, que vienen al festival”, resaltó sobre el evento que va dirigido a todo público, y que será dedicado al reconocido actor Daniel Lugo.

Una vez más, el festival contará con una competencia de nuevos proyectos de cortometrajes y largometrajes. “Un jurado escoge los ganadores, y también el público que va al festival puede votar por su cortometraje o largometraje favorito, y se reconoce el último día, que son las ceremonias de reconocimientos”. Esta parte es una de las que más atesora, en especial al ver la evolución de muchos de los que han participado.

“Una de las cosas que más me satisface es que, a través de estos 15 años, he podido ver jóvenes que llegan al festival quizás sin saber nada de cine, diciéndome ‘estoy empezando en esta industria, no sé mucho’, y ver que ya son hay profesores de cine, son cineastas haciendo películas”. En este grupo se incluye el reconocido productor Ángel Manuel Soto.

“Todo el mundo lo conoce como director de ‘Blue Beetle’, y participó en nuestro segundo festival. Lo que presentó fue un cortometraje y nadie lo conocía, y ganó ese año el festival, y llevó su bultito con sus Cd’s, en ese tiempo, para venderlos y sacar dinero para hacer otro cortometraje, y verlo hoy día que está en Nueva Zelanda grabando esas películas gigantes con Dave Bautista y Jason Momoa, tener éxitos, es sumamente satisfactorio”, repasó con ilusión entre las diversas anécdotas que han marcado su gesta.

Facilitar el acceso a la expresión artística de cineastas internacionales, es otro aspecto que disfruta. “Ver una historia que se repite muchas veces en el cine, y poder verla, por ejemplo, de Rusia, Sudáfrica, China, y que las cuentan de una manera diferente, desde otra perspectiva, y ver algo que nunca habías visto antes, pero la historia se repite y te quedas impactado. Eso es lo que me hace seguir viendo películas y (seleccionar) los trabajos que nos llegan año tras año”.

Durante la gala inaugural, el 25 de septiembre, el público podrá disfrutar del estreno de “Padres”, protagonizda por Dayanara Torres, Rodolfo Salas, Marcos Carlos, Luciano D’Alessandro y Mimí Lazo. El filme se presentará en el Teatro Yagüez de Mayagüez. El festival también tendrá en cartelera las películas “Las súperestrellas de la lucha libre”, “El bachatero del diablo”, entre otras, y celebrará el 35 aniversario de “Lo que le pasó a Santiago”, dirigida por Jacobo Morales y protagonizada por Tommy Muñiz, Gladys Rodríguez, René Monclova y Johanna Rosaly.

Por primera vez, se realizará una competencia nacional de ‘stand-up comedy’, y se realizará el ‘PRFFKIDS’, donde los niños serán los protagonistas de secciones y charlas educativas.

Para más información sobre el Puerto Rico Film Festival, su itinerario y cartelera, puedes acceder a prfilmfest.com