Especial y significativo. Así se manifestó Saudy Rivera sobre lo que significó convertirse ayer en la primera campeona de la competencia “Super Chef Celebrities”, de Wapa TV, y consagrarse como la ganadora del pilón dorado y el gran premio de $40,000.

“La forma en que la producción manejó el final, el hecho de ver a los chefs cocinando y estableciendo las expectativas duplicó la ansiedad en el momento que se nos pidió asumir el reto, pero ver el resultado final anoche fue demasiado gratificante, demasiada alegría”, expresó la ganadora del “reality show” culinario, en el que sobrevivió 11 semanas de cocinar recetas de distintas regiones del mundo y demostrar su ingenio detrás de la estufa.

PUBLICIDAD

Ahora, ¿qué hará Saudy con la magna recompensa?

Aunque Rivera adelantó en una pasada entrevista con Primera Hora que parte del premio lo invertiría en su negocio de repostería, “Sweets Gallery by Saudy”, y otra parte a una cuenta de ahorros, la comunicadora reveló que luego de varias consultas con la almohada, las posibilidades para sumergirse en el mundo de la gastronomía se hacen más tangibles.

“Tengo que confesarte que desde que dije que quería abrir un restaurante, ahora llego a los sitios y la gente me pregunta: ‘¿ya tienes los chavos pa’l restaurante? ¿Ya sabes dónde va a ser?’. De ahí fui inventándome un concepto que no es imposible de hacer y creo que es viable, es real. Creo que esa idea se puede concretar”, dijo la presentadora de “Lo sé todo”.

Cuando intentamos saber cuál era ese concepto, la jayuyana dijo que no puede adelantar todavía porque, “todavía está en mis pensamientos”, dijo. “Quiero que esto sea una sorpresa, lo que te puedo adelantar es que esto va a ser bien curioso, pero con la intención de que será una experiencia gastronómica divertida, como a mí me gustan las cosas. Así que tengo la mente volá, pero sí lo vamos a hacer, yo lo declaro”, destacó la periodista.

Final intenso

Rivera aseguró sentirse feliz con su victoria en la final de “Super Chef Celebrities”, donde ella, en compañía de su colega Luis Morales “Bebesauro”, logró replicar los platos que prepararon los chefs Enrique Piñeiro, Giovanna Huyke y el “pitmaster” José Edgardo Lucca, jueces de la competencia, en solo una hora.

PUBLICIDAD

La comunicadora, al igual que Bebesauro, tuvieron que replicar, detalle por detalle, un chuletón de cerdo con glaseado de ron añejo acompañado de ensalada de berro y pastelito de arroz con gandules; un risotto de apio con bacalao; y una torta de casabe dulce con mermelada de guayaba y merengue.

“Esto fue intenso, porque fue imitar todo lo que ellos hicieron. Era como que: ‘¡para, para, para! ¿Todo eso?’. Y las exigencias de que querían una réplica de cada plato, que cada detalle contaba, estaba demasiado. Fue una presión fuerte”, manifestó.

No obstante, asegura que la experiencia obtenida en los últimos tres meses, así como el hambre voraz por demostrar su mejor lado, la consagraron con el título de “Super Chef”.

“El resultado habló solo, las fotos fueron claras. Pude replicar físicamente lo que ellos querían. El sabor y la satisfacción de ellos fueron maravillosos. Me voy consagrada, feliz y convencida de que hice lo correcto”, indicó.

Agradecida con el pueblo

Rivera también expresó su agradecimiento con el público que sintonizó esta producción, que recibió a 12 figuras de la televisión y redes sociales que aceptaron el reto de convertirse en la próxima estrella culinaria puertorriqueña, tanto así que su otro sueño se hizo realidad: que la empresa de comunicaciones revelara que habrá una segunda temporada que estrenará a finales de este año.

“El éxito del programa lo regaló el público. Y una segunda temporada dice muchísimo, hay un hambre y necesidad de producciones locales. Puerto Rico no tiene que envidiarle nada a otras producciones, nosotros somos y sabemos lo que hay que hacer para llegar a nuestra gente, conocemos nuestra audiencia”, aseguró.

PUBLICIDAD

Además, la también empresaria indicó que “Puerto Rico siempre sale ganando” con este anuncio tras convertirse en un proyecto que una familias puertorriqueñas frente a la pantalla chica.

“Es lindo salir a la calle y ver nenes chiquitos acercarte a decirte: ‘¡Mira, yo te veo!’, y las abuelas dejen claro que no se perdían el programa, y después te encuentres a otras personas, jóvenes, que te dicen: ‘¡Mira, mi amor, mi abuela me tiene loca! Nos sienta a todos a ver esto’. ¡Es lindo, esto no ocurría hace mucho tiempo!”, aseguró.

De otro lado, Saudy sugirió que para la segunda edición de “Super Chef Celebrities” se debería considerar diversas alternativas para integrar a las estrellas que quedan a salvo en las otras etapas del ciclo de eliminación.

“Cada vez que inicia un ciclo hay competidores que se salvan y esa persona que se salvaba no volvía a participar hasta que comenzara otro ciclo. Yo le diría a la producción que integren a los mejores participantes, ya sea para puntos de ventaja, en ese proceso porque es tan fascinante vivir la experiencia de cocinar que te quedas con las ganas”, expuso, resaltando que por la logística se perdió la oportunidad de preparar pasta “from scratch”, algo que lograron hacer sus otros compañeros.

La “Super Chef” también sugirió al programa reconsiderar el valor de los beneficios que se podían adquirir con los tenedores, lo que genera dinámicas más interesantes dentro de los retos.

“O sea, si tú querías llamar a alguien para una ayuda eso te costaba 90 tenedores y yo llegué a tener 132, pero usar ese beneficio era muy caro. Uno podía paralizar el trabajo a otro, pero eso costaba. Así que es algo que pueden tener en cuenta”, aseguró.

Ahora, a las próximas estrellas, Rivera les aconsejó que si fueran a decir sí al reto culinario, que vengan preparados para un trabajo serio y laborioso. No obstante, también sugirió a que siempre intenten mantener una actitud optimista y que aprendan a disfrutar el proceso.

“Yo entré aquí para divertirme, pasarla rico, vacilar, con todos estos muchachos y muchachas chulísimos, muchos a quienes conocí allí, y cuando me di cuenta que, entre chiste y chiste, iba perdiendo me lo tomé en serio, y vi que mis platos empezaron a cambiar. Comencé a rendir mejor, retarme más, y estuve más enfocada. Ahí se vio la diferencia, tanto así, que gané”, expresó.