Michael Hudak, un reportero del sur de Florida, supuestamente robó a su vecino un reloj marca Rolex valorado en $16,000, un caso que ha acaparado el interés público.

Hudak enfrenta cargos por robo y entrada no autorizada a propiedad privada. Se alega que tenía una copia de la llave de la residencia del vecino destinada únicamente para emergencias, pero habría utilizado el acceso para quedarse con el lujoso reloj.

Su vecino se encontraba de viaje en España cuando ocurrió el presunto robo. Tras regresar, la víctima notó que el reloj había desaparecido, aunque no había señales de entrada forzada. Varias semanas después, la policía informó que el reloj había sido empeñado.

Las autoridades determinaron que Hudak fue quien lo empeñó, utilizando su propia identificación de Florida.

Hudak se entregó a la policía el jueves, según WPLG Local 10. El robo habría ocurrido en julio.

Hudak fue suspendido de su empleo sin goce de sueldo.

¿Quién es Michael Hudak?

Hudak es un joven periodista de 29 años que ha colaborado como reportero, presentador y fotoperiodista en WSVN, un canal afiliado a la cadena ABC en Miami.

En su perfil de Instagram se observa que ha sido galardonado en múltiples ocasiones, incluido un Emmy por noticias de última hora, un premio Edward R. Murrow por la serie Salvaging Salvaggio y varios reconocimientos de la Florida Association of Broadcast Journalists.

Su trayectoria también incluye cobertura desde Jayuya de la recuperación del huracán María en Puerto Rico, según se observa en un video que compartió en YouTube en marzo de 2018.

Antes de unirse a WSVN, trabajó en WINK News, WCTV y ABC7NY, según Univision.