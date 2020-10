Agotado, pero muy feliz.

Con su habitual sentido del humor, el presentador Raymond Arrieta valoró todo el esfuerzo que representó la edición de este año de su caminata “Da vida”, que le permitió recaudar cerca de $1.2 millones para los pacientes de cáncer del Hospital Oncológico en momentos en los que la pandemia por el coronavirus ha creado muchas limitaciones.

“¿40 millas en una trotadora? ¡En mi vida! Lo más que ya había estado en un trotadora eran 40 minutos”, expresó el también comediante a Primera Hora luego de concluir su jornada de cinco días en la edición número 12 del compromiso que comenzó en 2008.

PUBLICIDAD

“Me quité como un peso de encima, de presión que yo mismo me pongo”, dijo sobre el logro anunciado en el programa Día a día (Telemundo), que modera junto a Dagmar, Gil López y Nelson del Valle. “Me siento aliviado. Los pacientes del hospital podrán están tranquilos para seguir recibiendo sus tratamientos. Eso me da tranquilidad”.

Este año no hubo rastros del sol en su rostro ni en sus brazos, pero el agotamiento físico se hizo presente desde el principio con la meta de caminar por tres horas en la trotadora durante los primeros cuatro días, y dos hoy.

“Esto fue bien retante. Fue bien doloroso. Fue más difícil de lo que yo pensaba”, cofesó pensativo. “Estar tres horas caminando en una máquina al mismo paso, lastima mucho porque estás llevando el mismo paso. No te detienes. No te mueves para el lado. No te bajas, no paras a hablar con alguien. El primer día yo no podía ya caminar. Mis hijos son testigos de cómo llegaba a casa, del dolor”, comparó. “El talón de Aquiles me lo lastimé el primer día. Estaba un poco preocupado, pero poco a poco”.

De paso, reconoció extrañar la interacción con el público que lo acompañaba en las largas jornadas de cerca de 10 millas diarias en diversas carreteras del País.

“En la calle tienes la gente, la música, la alegría, los tambores, y eso ayuda, escuchar las historias”, repasó. “Qué pena que no pude llegar a las casas. No pude caminar por los barrios. Pero gracias a Dios, la gente ha respondido”.

PUBLICIDAD

Como en días anteriores, el artista contó con el apoyo de figuras reconocidas que lo acompañaron en el reto de caminar. El actor cubano Jencarlos y el reguetonero se unieron de manera virtual. “Hoy estuvo (en el estudio) Oscarito, que no es para tirarlo al medio, pero ya a la media no podía más”, afirmó con humor, y adelantó sus planes de tomar un descanso junto a su familia este fin de semana..

Para enviar tu donativo: ATH Móvil: DAVIDA; Cuentas de banco: First Bank 0108004050 y Santander 3004870858; Hospital Oncológico: www.ligacancerpr.org/donar