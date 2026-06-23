Casi treinta años después de que tres estudiantes de cine desaparecieran en un bosque de Maryland, dejando como único testigo a una cámara de video, su historia volverá a la pantalla grande.

A través de las redes sociales, Lionsgate anunció una nueva versión de "The Blair Witch Project“, cinta que cambió para siempre el género del terror.

Aunque no se han revelado mayores detalles sobre la trama, Adam Fogelson, presidente de los estudios, dijo a Variety que con esta reboot buscarán presentar este clásico a las nuevas generaciones.

Estrenada en 1999, “The Blair Witch Project” fue pionera en el ahora popular género del found footage. Su propuesta seguía a tres universitarios que se adentraban en el bosque para investigar la leyenda de una bruja; sin embargo, jamás volvieron a ser vistos y las escalofriantes cosas que vieron y vivieron solo quedaron registradas en sus cintas.

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Su presupuesto fue de menos de 60 mil dólares, pero los rumores de que se trataba de una historia real, la llevó a recaudar 250 millones de dólares en la taquilla mundial, consolidándose como una de las producciones independientes más exitosas.

El medio estadounidense adelantó que el reboot es dirigido por Dylan Clark, además de que cuenta con la participación de los creadores de la película original y el elenco.

Esta no es la primera vez que la historia de la bruja de Maryland es retomada. En el 2000 se estrenó la secuela, “El libro de las sombras: La bruja de Blair 2”, y para 2016 se lanzó una nueva entrega, pero ninguna consiguió replicar el éxito de la primera.

El remake llegará a las salas de cine el próximo 24 de septiembre de 2027.