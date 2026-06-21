Con el propósito de brindar herramientas prácticas y actualizadas a actores, estudiantes y personas interesadas en desarrollar una carrera en la industria del entretenimiento, el reconocido actor puertorriqueño Modesto Lacén ofrecerá el taller intensivo “El Arte de Audicionar”, una experiencia formativa basada en su amplia trayectoria profesional en cine, televisión y teatro.

El taller se llevará a cabo los sábados 11, 18 y 25 de julio, en horario de 10:00am a 1:00pm, en las facilidades de EYFA (Estudio y Formación Actoral by Ángel Manuel y Karlos Khalil) en Santurce.

A diferencia de otros talleres de actuación, “El Arte de Audicionar” estará enfocado exclusivamente en el proceso de las audiciones, uno de los aspectos más determinantes para cualquier actor profesional, detalla el comunicado de prensa.

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“Este taller nace de mi propia experiencia. Yo audiciono constantemente y he tenido la oportunidad de participar en proyectos extraordinarios. Quiero compartir de manera íntima y honesta qué está funcionando actualmente en la industria, cuáles son los nuevos paradigmas del negocio y cómo los actores pueden prepararse mejor para aprovechar las oportunidades que surgen”, expresó Lacén mediante declaraciones escritas.

Durante las sesiones, los participantes aprenderán los elementos esenciales de una audición efectiva, los errores más comunes que pueden afectar una selección, así como estrategias para fortalecer la confianza y desarrollar una mentalidad saludable ante los procesos de evaluación, agrega la nota de prensa. El actor también compartirá herramientas y recursos tecnológicos que hoy forman parte de la realidad de la industria, incluyendo aplicaciones, plataformas y métodos utilizados para preparar audiciones profesionales desde cualquier lugar.

“Las reglas del juego han cambiado. Hoy los actores tienen acceso a herramientas que antes no existían y es importante conocerlas y utilizarlas correctamente. Más allá de enseñar técnicas, quiero ofrecer una mirada real y actualizada de lo que está ocurriendo en el mercado y cómo prepararse para competir en él”, agregó el actor.

EYFA (Estudio y Formación Actoral) continúa comprometido con su misión de formar, desarrollar y perfeccionar el talento actoral de Puerto Rico mediante experiencias educativas de excelencia. Su meta es brindar a los actores en formación las herramientas, conocimientos y oportunidades necesarias para enfrentar con éxito los retos de una industria artística en constante evolución, conectándolos con profesionales activos y reconocidos que aportan una visión real y actualizada del mercado laboral.

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Ángel Manuel y Karlos Khalil, fundadores de EYFA, resaltaron la misión de los talleres. “Nuestro compromiso es que los actores en formación tengan acceso a los mejores recursos y oportunidades de aprendizaje. Por eso reunimos a destacados profesionales de la industria que puedan compartir conocimientos prácticos y experiencias reales que complementen la formación teórica. Nos llena de entusiasmo darle la bienvenida a Modesto Lacén, quien se integra a nuestra programación de talleres intensivos de verano para compartir herramientas esenciales que fortalecerán el desarrollo profesional de nuestros actores y de toda persona interesada en las artes escénicas”, expresaron.

Para más información e inscripciones, puedes llamar al 787-922-6788 o acceder a las cuentas de redes sociales de EYFA.