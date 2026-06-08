Miguel Morales se va de gira con su stand-up “Le di por atrás… y me fui viral”
Se presentará en teatros de Lajas, San Sebastián, Coamo y Vega Baja, entre otros.
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El artista Miguel Morales, quien se presentó con éxito en el Centro de Bellas Artes de Santurce con su nuevo stand up “Le di por atrás… y me fui viral”, se irá de gira a diferentes teatros de la Isla.
En este espectáculo Miguel Morales revive el momento en que un simple choque de tránsito se convirtió en un video viral, y analiza con humor cómo las cosas más ridículas se vuelven virales y cómo esto afecta nuestra vida diaria, describe el comunicado de prensa.
Morales llevará este stand up el sábado 18 de julio al Teatro Juventud de Lajas; el sábado 8 de agosto al Centro de Bellas Artes en San Sebastián; y el sábado 12 de septiembre al Teatro Hollywood de Coamo. El sábado 3 de octubre lo presentará en el Teatro América, Vega Baja; y el sábado 10 de octubre en el Teatro José Lugo Emanuelli de Fajardo.
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“Tienen que venir preparados a reír sin parar, les voy hablar desde lo que ocurrió durante y después del choque, hasta mi experiencia con el seguro compulsorio, y lo que algunos escribieron en las redes tras el incidente”, indicó Morales mediante la nota de prensa.
Además de la intención de hacer reír, “Le di por atrás… y me fui viral” es un show que también “hace reflexionar sobre la sociedad en que vivimos, enmarcado en las experiencias personales y anécdotas que Miguel”. El espectáculo de comedia es una producción de Moraleja LLC.
Los boletos están disponibles en miguelmoralescomedia.com