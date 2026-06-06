“La Cuarterona”, la obra maestra del dramaturgo y político Alejandro Tapia y Rivera, será llevada a escena en su versión censurada por la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Alejandro Tapia y Rivera desde este viernes 12 de junio, en el Teatro Francisco Arriví, con entrada libre de costo.

La presentación del primer drama abolicionista antillano tendrá lugar el próximo fin de semana tras una colaboración con la entidad antes mecionada y el Instituto de Cultura Puertorriqueña, como parte de las ofertas de la quinta edición del Festival Arriví en el Arriví, Así como la conmemoración de los 200 años del conocido “Padre de las Letras Nacionales”.

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“La Cuarterona” contará con unas seis funciones que continuarán hasta el domingo, 21 de junio de 2026, en el Teatro Francisco Arriví. Las presentaciones serán viernes y sábados a las 8:30 p.m. y domingos a las 4:30 p.m., con entrada gratuita.

“La Cuarterona” fue escrita en 1866 y publicada en 1867, seis años antes de la abolición de la esclavitud. Pero el texto de Tapia y Rivera fue censurado antes de su estreno en 1878, que obtuvo muy pobre éxito en el Teatro Moratín de San Juan. Pero el tiempo dio la razón a las valientes denuncias antiesclavistas de la pieza, y la convirtió en la obra maestra por excelencia del teatro puertorriqueño del siglo XIX.

La Compañía Nacional de Teatro reveló en un comunicado de prensa que esta versión de la obra viene de una restauración de la versión de 1867, a la que se le han reintegrado aquellas porciones de texto que fueron censuradas tanto por el gobierno español, como por el propio autor, en la versión más conocida de la obra, publicada en 1944.

La organización también indicó que escogió “La Cuarterona” para el Festival Arriví en el Arriví porque fue la inspiración del mismo Francisco Arriví para componer su obra cumbre del teatro puertorriqueño contemporáneo, “Vejigantes”, escrita en 1957.

La historia de los desventurados amores de la trágica Julia con el conde Carlos ha sido, durante más de un siglo, la voz puertorriqueña que más alto se levantó en los escenarios y en la literatura antillana durante el proceso de la abolición de la esclavitud, porque la obra atacó sin piedad al mundo burgués y terrateniente que había hecho su fortuna con el sudor y la sangre de las personas esclavizadas.

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Esta obra, escrita en la atmósfera de la novela “Cecilia Valdés”, de Cuba; y los dramas contemporáneos suyos como “Mãe”, de Brasil; y “The Octoroon”, de Estados Unidos, mantiene vigentes sus planteamientos en torno a la segregación racial, al odio entre las clases y al terrible abatimiento moral, económico y político en que se encontraba nuestro país a mediados del siglo XIX bajo las tiranías monárquicas españolas.

La obra es protagonizada por los actores de la Compañía Nacional de Teatro, entre ellos Melissa Reyes como la mulata Julia; Israel Solla como el conde Carlos; Sonia Rodríguez como la Condesa; Luis Javier López como el esclavizado Jorge; Nelson Alvarado como el afrancesado Luis; Jesús Aguad como el nuevo rico don Críspulo; Cybele Delgado como la señorita Emilia, y Basilia Encarnación y Yaria Hernández como las esclavizadas María y Mamá Juana.

La presente adaptación y puesta en escena de “La Cuarterona” fue realizada por el profesor Roberto Ramos-Perea, y este montaje cuenta con la codirección de Luis Javier López. Las regidurías de iluminación y música son de Gina Figueroa-Hamilton y UGOH y el diseño de iluminación de este clásico estará a cargo de Camila Pérez.

Para más información, puede escribir al Instituto Alejandro Tapia y Rivera: IATR.pr@gmail.com.