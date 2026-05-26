La chispa para hacer reír la demostró desde su niñez. El sonido de las carcajadas se convirtió en uno de sus favoritos.

El humorista y creador de contenido Gianluca Perotti repasa cuando en su natal Bogotá las ocurrencias comenzaron a moldear parte de su personalidad.

“Recuerdo que desde muy pequeño hacía reír. Me sentaba alrededor de adultos y sacaba algún comentario”, recordó el también conocido como “El Borimbiano”, quien presentará su espectáculo “El guaynabito de Corozal” el próximo 30 de mayo en el Teatro Ideal, en Yauco; el 13 de junio en el Teatro Braulio Castillo, en Bayamón, y el 20 de junio en el Teatro Yágüez, en Mayagüez.

PUBLICIDAD

“Desde muy pequeño tenía ese chispa y muchas veces me dijeron, ‘usted debería ser comediante, debería hacer comedia’ pero me lo decían cuando yo tenía 15, 16 años, donde en la comedia no había una salida. Eran muy pocos los que habían logrado ser alguien en la comedia, y mi papá era como, ‘no vas a ser comediante, eso es de vagos’”, dijo sobre la reacción que distaba de la de su mamá, quien se inclinó más a reconocer su talento. Esta experiencia lo llevó a reflexionar sobre una lección valiosa a la hora de criar.

“Á él le hubiera gustado que yo fuera otra cosa, pero a la final, lo que yo le quiero enseñar a mis hijos es que ‘ustedes van a ser lo que ustedes quieran’. Yo soy muestra de eso”, afirmó el padre de Salvatore, de 10 años y residente en Colombia, y de Gianna Beth, de 5 años y producto de su relación con la puertorriqueña Danalisse Marrero.

La risa del público eleva su motivación para seguir trabajando en proyectos que inviten a provocar risas, como su más reciente “stand up comedy”. “En la vida hay que reír. Para mí, la risa es una terapia”, expresó pensativo rodeado del verdor del campo donde reside junto con su esposa e hija.

“‘El guaynabito de Corozal’ es un gran show. Es una crítica hacia mí, a darme cuenta de que estaba viendo la vida con otros ojos””, dijo con relación al espectáculo de comedia que abordará anécdotas sobre el intercambio cultural, la masculinidad y las diferencias generacionales, entre otras, basadas en sus vivencias entre la vida metropolitana, que trazaron sus primeros años en la isla, y la vida del campo, donde reside hace unos años. A la vez, reiteró que su intención no es burlarse, sino plantearlo desde una perspectiva respetuosa y divertida.

PUBLICIDAD

“Yo me río solo de mí mismo y me encanta. Hablo como de cuatro o cinco experiencias que me hicieron darme cuenta de ‘oiga, sí, soy un guaynabito, y tengo que aceptar que tengo que aprender muchas cosas’. Es un gran momento para identificarse, porque no necesariamente tienes que ser guaynabito para darte cuenta que quizás puedes ver la vida con otro filtro”, añadió dentro de los aprendizajes que ha derivado de su vida en Puerto Rico, desde su llegada en 2021. “Me dio una riqueza que yo no conocía. Entonces esa es la crítica social de ‘El guaynabito de Corozal’”, dijo quien debutó en la faceta de stand up comedy en 2024 con “¡Qué chimba puñeee!”.

El respaldo del público en suelo boricua es una de las ganancias que más atesora. “He tenido momentos en mi vida de muchas bajas, y realmente ‘El Borimbiano’ fue la terapia, la cura, es el personaje que me sacó de esa baja. Lo sobrellevé enamorándome de Puerto Rico”, confesó pensativo. “Corozal es mi ancla. Cuando a veces me siento estancado o vuelve alguna baja, miro y me digo ‘tienes que recordar que lo que lograste’”.

Los boletos para “El guaynabito de Corozal” están disponibles a través de Ticketera.com.