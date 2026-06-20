LOS ÁNGELES. James Burrows, quien contribuyó a generar innumerables risas como director de más de mil episodios de comedias televisivas clásicas como "Cheers“, ”Taxi“, ”Friends" y "Will & Grace“, falleció el viernes a los 85 años.

Su familia confirmó su muerte en un comunicado a la revista People, indicando que “falleció pacíficamente hoy rodeado de su familia”. No se proporcionaron detalles sobre el lugar ni la causa de su muerte.

Burrows dedicó su carrera a trabajar detrás de las cámaras, especializándose en comedias de situación. Pocos televidentes lo reconocían o conocían su nombre, salvo por verlo aparecer brevemente en los créditos iniciales. Pero sí conocían su trabajo.

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Burrows comenzó su carrera televisiva relativamente tarde, a los 35 años, en 1974, dirigiendo episodios de “The Mary Tyler Moore Show”, “The Bob Newhart Show” y “Laverne & Shirley”.

Fue cocreador de “Cheers”, dirigiendo 243 de los 273 episodios, así como los 246 episodios de “Will & Grace”.

También dirigió varios episodios de éxitos como “Frasier”, “Friends” y “Mike & Molly”, y los episodios piloto de “Two and a Half Men” y “The Big Bang Theory”.

El punto óptimo entre guion, actuación y química

“Cuando dirijo una serie de televisión, intento alcanzar ese punto óptimo donde el mejor guion se une a la mejor actuación y a la mejor química entre los actores”, escribió Burrows en sus memorias de 2022, “Dirigido por James Burrows”. “Alcanzar ese momento preciso, donde estos factores se combinan, da como resultado la risa más dulce y memorable”.

Su familia declaró: “Burrows comprendió que la gran comedia nunca se trató simplemente de risas. Se trataba de humanidad, conexión y verdad. Esa comprensión se convirtió en la base de una carrera que cambió la televisión para siempre”.

“Pero más allá de sus extraordinarios logros, Burrows será recordado por algo aún más importante: su bondad, generosidad y fe inquebrantable en quienes lo rodeaban. Poseía una rara habilidad para hacer que todos fueran mejores y era conocido por recordar a cada persona que conocía por su nombre, haciendo que sus colegas, en todos los niveles, se sintieran vistos, valorados y apreciados”, decía el comunicado familiar.

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La mayoría de los programas de Burrows se emitieron en NBC, cuyo eslogan “Televisión Imprescindible” promocionaba su programación de los jueves por la noche a principios de la década de 1990, que incluía “Friends” y “Frasier”.

“Jimmy Burrows era el hombre detrás del telón. Sabía cómo hacernos reír, qué teclas tocar y era un maestro absoluto en sacar el máximo provecho de cada chiste”, declaró NBC en un comunicado. “Su pérdida para el mundo de la comedia televisiva es incalculable”. Cada vez que sonrías viendo ‘The Mary Tyler Moore Show’, ‘Taxi’, ‘Cheers’, ‘Will & Grace’, ‘Friends’ y muchas otras series, piensa en Jimmy y recuerda que hizo nuestras vidas más divertidas.

Siguiendo los pasos de su padre

James Edward Burrows nació el 30 de diciembre de 1940 en Los Ángeles y se mudó a Nueva York a los 5 años. Pasó cinco años en el Coro Infantil de la Ópera Metropolitana hasta que su voz comenzó a cambiar. Asistió a la Escuela Superior de Música y Arte LaGuardia.

Su padre era el escritor, director y productor Abe Burrows, cuyos éxitos de Broadway incluyen “Guys and Dolls” y “Can-Can”. El padre de Burrows también fue mentor de Larry Gelbart, futuro creador y productor de la serie de televisión “MASH”.

El joven Burrows pasó horas de su juventud en teatros y estudios observando a su padre trabajar, cenando con él en lugares emblemáticos de Nueva York como Sardi’s y Gallagher’s, y conociendo a... celebridades que asistieron a las fiestas de Nochevieja de su padre.

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Tras obtener una licenciatura en Oberlin College, Burrows cursó estudios de posgrado en la Escuela de Arte Dramático de Yale, donde entre sus compañeros se encontraban el actor y comediante Robert Klein, el dramaturgo John Guare y el director de cine John Badham.

En Yale, tuvo que tomar clases de dirección y quedó fascinado.

La primera experiencia de Burrows en una comedia de situación fue como el entrenador de diálogos de Burl Ives en “O.K. “Crackerby!”, dirigida por su padre. Se emitió durante una temporada en ABC en 1965.

Después, fue asistente en “The Patty Duke Show”. Regresó a Nueva York y trabajó para los productores de Broadway Lee Guber, Frank Ford y Shelly Gross. Conoció a la actriz Mary Tyler Moore mientras trabajaba en la producción de Broadway de “Holly Golightly”, una adaptación de “Breakfast at Tiffany’s” dirigida por su padre.

Burrows trabajó posteriormente como director de escena en varias giras teatrales, donde conoció a actores como Hugh O’Brien, Zsa Zsa Gabor y Julie Harris.

Su oportunidad con Mary Tyler Moore

En 1974, tras trabajar en teatro-restaurante y teatro de verano, encendió la televisión y vio el programa de televisión de Moore. Le escribió una carta preguntándole si había alguna vacante, “pequeña o pequeña”, en su productora que pudiera cubrir, según relata en sus memorias.

El esposo y socio de Moore, Grant Tinker, invitó a Burrows a Los Ángeles para dirigir un episodio de la comedia. Trabajó como aprendiz en MTM Enterprises, que tenía cuatro comedias de situación al aire simultáneamente.

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Burrows mencionó su experiencia teatral como clave para aprender a dirigir actores y planificar escenas. Se le reconoce por ser uno de los primeros directores de comedias de situación en aumentar el uso de la multicámara en las grabaciones televisivas, pasando de tres a cuatro cámaras.

El hilo conductor de las series de Burrows eran los lazos entre amigos y familias sin parentesco, ya fuera el grupo de clientes habituales que se reunían en el bar de “Cheers”, los conductores que buscaban una vida mejor en “Taxi” o los veinteañeros que compartían edificio en “Friends”.

“Las mejores comedias de situación trascienden la pantalla y llegan al público con fuerza y emoción”, escribió Burrows en sus memorias.

Los actores Danny DeVito y Rhea Perlman trabajaron con Burrows durante 16 temporadas, entre “Taxi” y “Cheers”.

“Era un maestro en su oficio. Su espíritu positivo, su energía inagotable y su trabajo incansable definieron lo que se necesita para dirigir una serie y hacer reír al público”, declararon en un comunicado. “Siempre estará en nuestros corazones”.

Burrows disfrutaba descubriendo nuevos talentos de la actuación mientras dirigía más de 75 episodios piloto que se convirtieron en series.

“Haber dirigido más de mil programas significa que casi cualquier noche puedes encender la televisión o conectarte a internet y encontrar un programa que dirigí. Estoy muy orgulloso de ello”, escribió en sus memorias.

En 2019, Burrows fue productor ejecutivo de las producciones en vivo de “All in the Family” y “The Jeffersons”, con actores famosos recreando episodios de esas comedias de los años 70.

“Jimmy fue el mejor director de comedia televisiva de la historia”, declaró su agente, Rick Rosen. “Dirigió los programas más icónicos y definitorios de generaciones. Siempre un caballero, fue un verdadero honor representarlo”.

Burrows se casó en 1997 con Debbie Easton, a quien conoció cuando ella trabajaba como estilista en “Frasier”. Sus hijas Kat Schatzow, Ellie Gluck y Maggie Burrows, quien siguió los pasos de su padre en la dirección, son fruto de su primer matrimonio con Linda Solomon, fallecida en 2004. Su hijastra Paris es hija del matrimonio anterior de su esposa. Tiene una hermana, Laurie Burrows Grad, y siete nietos.