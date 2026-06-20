El actor Paul Avery, recordado por su participación en la película ‘Superman’ (1978) y en la serie ‘All My Children’, falleció en medio de un incendio en su hogar el martes. Tenía 81 años

Avery se hallaba junto a su esposa Sheila, quien también falleció, luego que ambos quedaran atrapados en medio de las llamas del incendio que consumió su residencia, en Blairstown, Nueva Jersey. Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas que originaron el fuego.

El aviso del siniestro se recibió a las 00:38 horas en los servicios de emergencia de la Policía Estatal de Nueva Jersey y el Cuerpo de Bomberos de Blairstown. Al arribar al domicilio, ubicado en Mohican Road, los equipos de rescate constataron que la estructura se encontraba totalmente envuelta en llamas.

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Los bomberos lograron ingresar al inmueble, donde localizaron al matrimonio. Ambos estaban inconscientes. A pesar de que el personal médico aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y procedió a su traslado de urgencia, ambos fallecieron poco después a causa de las severas lesiones sufridas. La pareja deja tres hijos.

Trayectoria en la actuación y el periodismo

Avery desarrolló una carrera en la industria del entretenimiento que comenzó en la década de 1970. Su papel de mayor permanencia en la televisión estadounidense fue el de Hughie, un camarero en la telenovela ‘All My Children’, personaje que interpretó durante más de diez años en la década de los 80.

En el ámbito cinematográfico, formó parte del elenco secundario de la película 'Superman' (1978), dirigida por Richard Donner, en el rol de un camarógrafo de televisión. Asimismo, registró apariciones en producciones televisivas como ‘Three’s Company’ y ‘Tales from the Darkside’.

Además de la actuación, Avery era veterano de la guerra de Vietnam. Posteriormente, ejerció el periodismo en medios como el New York Times y ejerció como editor ejecutivo fundador del periódico comunitario Ridge View Echo. Desde el año 2018, se dedicó al cuidado de su esposa Sheila, quien requería asistencia tras haber sufrido un derrame cerebral.

Confirmación y reacciones

La noticia del fallecimiento fue confirmada por su hija, Kyle Avery, a través de una publicación en la red social Facebook, donde agradeció la labor del Cuerpo de Bomberos de Blairstown e informó que los detalles de las honras fúnebres se comunicarán posteriormente.

Por su parte, allegados y colaboradores expresaron sus condolencias. Joe Phalon, compañero en el periódico fundado por Avery, declaró al medio WFMZ el impacto de la pérdida para los habitantes de Blairstown y los municipios colindantes, destacando las diversas facetas profesionales y personales que el comunicador y actor desempeñó a lo largo de su vida.