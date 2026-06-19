Tay Keith, productor musical que trabajó con nombres como Beyoncé, Travis Scott, Drake y Eminem, fue encontrado muerto en su apartamento en Nashville, en el estado de Tennessee, a los 29 años.

De acuerdo con TMZ, la información fue confirmada por la Policía Metropolitana de la ciudad. El productor fue encontrado el jueves durante una verificación de bienestar en su casa. La causa de la muerte no fue divulgada. Según la policía, no hay sospechas de crimen.

Nominado a los premios Grammy, Tay Keith se hizo conocido por firmar algunos de los mayores éxitos recientes del hip hop, entre ellos el sencillo “Sicko Mode”, de Travis Scott.

A lo largo de su carrera, el productor también trabajó con artistas como Lil Baby y BlocBoy JB, entre otros nombres del género.

En 2025, Tay Keith fue incluido en la lista “30 Under 30 Music” de Forbes, que destaca a 30 figuras sobresalientes de la música menores de 30 años.