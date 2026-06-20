La audiencia de Wapa Televisión recibió una grata sorpresa durante la emisión de Noticentro 11 AM, el viernes, cuando el eterno hombre ancla de ese informativo, Guillermo José Torres apareció en pantalla junto a su hijo y actual hombre ancla de ese espacio, Guillermo José Torres hijo, en el último segmento del informativo.

La presencia del también ex subdirector de noticias de ese canal fue un regalo a la audiencia con motivo del Día de los Padres, informó ese medio de un su portal cibernético. “Me siento rarísimo aquí después de tantos años. Saludos a todos los padres de forma adelantada. Me alegra mucho el cambio que he visto en las facilidades, en este que fue mi hogar por más de 40 años”, expreso el hombre ancla, luego de la emotiva presentación hecha por su hijo en el espacio.

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Mientras, su hijo tuvo palabras de elogio para el laureado hombre ancla, antes de pedirle que una vez más, se despidiera del público, como tantas veces lo hizo durante su carrera. “Gracias por todo el amor que nos das todos los días, que le das a Elena todos los días, y te agradezco eso honestamente. Por todos los años que le dedicaste a las familias puertorriqueñas a través de la pantalla de ‘Noticentro’. Claramente, te seguimos celebrando aquí. Este estudio lleva tu nombre; todos los días lo veo cuando entro y para mí es un orgullo enorme”, dijo Torres hijo.

Nacido en Ponce en el 1944, Torres laboró por 43 años en Wapa Telvisión. Veterano de la guerra de Vietnam, inició labores en el canal 4 en el 1969, y continuó trabajando de manera ininterrumpida como periodista y hombre ancla hasta el 2013, cuando se acogió al retiro.

Dotado de una potente e inconfundible voz, durante su carrera se volvió en otro miembro más de las familias puertorriqueñas y su imagen, sinónimo de credibilidad y profesionalismo al nivel de figuras de la talla de Aníbal González Irizarry, José Enrique ‘Kike’ Cruz, entre otros.

El estudio de televisión desde donde se emite Noticentro lleva su nombre.