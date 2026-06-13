Internautas se revolcaron al ver cómo Jonathann Rosario Ortiz, mejor conocido como Gallo The Producer, le entró a puños ayer, jueves, a Edwin Marrero Otero, también conocido Mondongo, en el podcast “El Refugio” de Molusco TV.

La pelea que provocó que el locutor Jorge Pabón “Molusco” vetara al conocido creador de contenido de su plataforma digital ha generado debate en las redes sociales, desde cuánto un suceso como este aporta a la sociedad, hasta el mismo evento siendo un reflejo del estado emocional actual.

Pero esta no es la única vez que conocidas figuras del entretenimiento han recurrido a gritos, empujones y hasta golpes en plena transmisión en vivo, dejando sus pugnas inmortalizadas en la industria, y Primera Hora recuenta algunos de esos incidentes que dejaron su marca en el imaginario colectivo.

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Banchy Serrano bofetea a José Álvarez en “No te duermas”

El cantante Héctor “Banchy” Serrano, integrante de Grupomanía, fue protagonista de uno de las peleas más notorias el 16 de mayo de 2005 al propinarle una bofetada al pro­duc­tor ar­tís­ti­co Jo­sé Álvarez, en el des­apa­re­ci­do pro­gra­ma “No te duermas” (Te­le­mun­do).

Dicho incidente, que provocó que el intérprete fuera demandado por $1 millón por daños y perjuicio, sus­ci­tó tras una dis­cu­sión en­tre el merenguero y el tam­bién radiolo­cu­tor, por una presunta can­ce­la­ción que sufrió Gru­po­ma­nía para una ac­ti­vi­dad or­ga­ni­za­da por Álvarez pa­ra re­ci­bir al boxeador Fé­lix “Ti­to” Tri­ni­dad.

Una "gaznatá" real en la tele que recuerdo fue la que "Banchy" Serrano, de Grupomanía, le propinó al locutor y productor, José Álvarez, en el programa "No Te Duermas", allá para el 2005. Acción que terminó en los tribunales, con aceptación de culpabilidad y una multa. #MerePescao pic.twitter.com/BfW64x5WjB — Robby Cortés🇵🇷 (@RobbyCortes) March 28, 2022

La Burbu y su pelea con El Guitarreño

La presentadora Angelique Burgos, mejor conocida como La Burbu, también tuvo su pelea en el año 2012 con el comediante Alfonso Alemán en el programa “Pégate al mediodía”.

La disputa ocurrió durante el segmento de “El Guitarreño”, donde el personaje de Alemán hablaba de los “Productos Teste” junto a la también empresaria, pero lo que arrancó como un segmento de comedia, terminó en una riña cuando la presentadora se molestó con el también actor, y le empezó arrojar objetos y hasta propinó un empujón en vivo.

Se dicen “embusteros” Carlos Romero Barceló y Miguel Hernández Agosto

La política tampoco está exenta de los papelones en vivo, y uno de los más memorables fue el encuentro entre el exgobernador Carlos Romero Barceló y el entonces presidente del Senado, Miguel Hernandez Agosto, en un debate para las Primarias Demócratas de 1988 en el desaparecido programa “Ojeda sin límites” (Wapa TV).

El debate se convirtió en una gallera cuando ambos políticos se comenzaron a llamar “embusteros” y se mandaron a callar uno al otro, provocando que el periodista Luis Francisco Ojeda tuviera que intervenir para evitar a que la discusión se convirtiera en un pugilato.

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Will Smith reparte bofetada a Chris Rock en los Oscar

El actor Will Smith se convirtió en una figura notoria cuando le dio tremendo bofetón al comediante Chris Rock en los Premios Oscar 2022, que tuvo una transmisión que rondó entre los 15 millones de espectadores.

La agresión ocurrió luego que el comediante hiciera una broma sobre la condición de alopecia de su entonces esposa, Jada Pinkett-Smith. Aunque el incidente no se escuchó en la transmisión de ABC, varios medios lograron captar que el galardonado histrión le dio una advertencia a Rock: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu pu** boca”.

Rock, no obstante, siguió con el show, pero se topó con la sorpresiva golpiza que recibió en su mejilla derecha de parte de Smith. La agresión de la estrella de “The Fresh Prince of Bel-Air” contra Rock le costó un veto de 10 años de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.