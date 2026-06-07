Diversas figuras del entretenimiento e invitados especiales asistieron a la primicia de “Comedy Kings”, una nueva apuesta cinematográfica de la comedia puertorriqueña. El evento se dio en las instalaciones de Caribbean Cinemas en Distrito T-Mobile.

La película es producida por Camille Soto y Alberto Mendoza (MC Ceja), empresarios y propietarios de GLAD Empire y Conteni2 Media Group, quienes continúan apostando al desarrollo y crecimiento del talento local, especialmente dentro del género de la comedia, según se menciona en el comunicado de prensa.

Como parte de esta visión, ambos productores también desarrollan actualmente “Improvisa2”, una serie de comedia disponible a través del canal oficial de YouTube de GLAD Empire, en su compromiso con la creación de plataformas que impulsen a la nueva generación de talentos puertorriqueños.

PUBLICIDAD

La nota de prensa detalla que “Comedy Kings” cuenta la historia de Kele y Giova Kartoons, una dupla de comedia que años atrás logró conectar con miles de personas a través de su humor, pero que con el tiempo se vio alejada de sus sueños por las responsabilidades de la vida adulta. Cuando descubren un importante concurso de comedia organizado por Chente Ydrach en Miami, ambos deciden emprender un viaje improvisado desde Orlando en busca de una nueva oportunidad para hacer lo que realmente aman.

Acompañados por Tsunami, el trayecto rápidamente se convierte en una serie de situaciones inesperadas, momentos absurdos y divertidas complicaciones que pondrán a prueba su amistad, su perseverancia y sus aspiraciones. Entre risas, obstáculos y experiencias inolvidables, los protagonistas descubrirán que nunca es tarde para perseguir sus sueños y demostrar que el verdadero talento nace de las experiencias de la vida misma.

La película cuenta con las actuaciones de Giova Kartoons, Kele, Gallo The Producer, Tsunami, Palestino y Chente Ydrach, entre otros reconocidos talentos de la comedia y el entretenimiento digital.

La producción fue filmada en su totalidad en las facilidades de GLAD Empire en Orlando, Florida, y estuvo bajo la dirección del cineasta José “Javy” Ferrer. “Comedy Kings” llegará oficialmente a las salas de Caribbean Cinemas en Puerto Rico a partir del 18 de junio de 2026.

“Siempre hemos creído en el talento puertorriqueño y en el poder que tiene la comedia para unir a las personas. ‘Comedy Kings’ representa mucho más que una película; representa una oportunidad para que nuestros creadores puedan crecer, evolucionar y llegar a nuevas audiencias. Seguiremos apostando por proyectos originales que abran puertas y creen oportunidades para nuestra gente”, expresaron Camille Soto y Alberto Mendoza (MC Ceja), productores ejecutivos, mediante la comunicación escrita.