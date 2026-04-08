La reconocida animadora y empresaria Angelique “La Burbu” presentó oficialmente su proyecto “Bajo la sombra del flamboyán”, una tradicional greca de café cuyo diseño artístico busca servir de homenaje a la mujer puertorriqueña y resaltar la identidad boricua.

El artista puertorriqueño Jean González estuvo a cargo del arte de la pieza, desarrollada por la empresa Insular Trading y su marca Cocina Criolla. El comunicado de prensa revela que “se inspira en la riqueza cultural de la isla y en la figura femenina como símbolo de historia, resiliencia y belleza”.

La colección “evoca ese espacio simbólico donde florece la mujer puertorriqueña, raíz y alma de una tierra que vibra con identidad. A través de sus elementos visuales, la pieza integra referencias a la cotidianidad y a las tradiciones que nos definen como el baile, la máscara, el dominó y el gallo, construyendo una narrativa donde la cultura se convierte en expresión viva, cuerpo y memoria”, detalla la comunicación escrita sobre los elementos que sobresalen en el arte. Se trata de “una pieza cargada de simbolismo, perfecta para acompañar ese café que nos reúne, nos define y nos conecta como pueblo”, agrega la nota de prensa.

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Angelique Burgos expresó su complacencia de formar parte de esta propuesta. “Este proyecto nace desde el corazón. Quisimos crear algo que honrara a la mujer puertorriqueña en toda su esencia, su fuerza, su historia, su belleza y esa capacidad única de sostenerlo todo con amor. ‘Bajo la Sombra del Flamboyán’ es un tributo a nuestras raíces, a nuestras madres y a todo lo que somos como pueblo”, afirmó.

El artista Jean González mencionó que “cada elemento visual fue pensado para contar una historia. Esta pieza no solo se observa, se siente. Es un recorrido por nuestras tradiciones, por lo que somos y por lo que llevamos dentro como puertorriqueños. La mujer está en el centro de todo, como eje de vida, cultura y legado”.

La presentación oficial se llevó a cabo este martes en Gustos Coffee. La apertura estuvo a cargo del conjunto de bomba Junte Loiceño, con un inicio inspirado en nuestra música autóctona. El grupo estuvo acompañado de una bailadora de bomba y la figura de un vejigante, “evocando desde el primer momento la riqueza y el espíritu de la cultura puertorriqueña”, agrega la comunicación escrita. La actriz y comediante puertorriqueña Marisé “Tata” Álvarez ofreció una intervención en formato stand-up, inspirada en la relación de amistad que la une a La Burbu y al amor de ambas por el café.

Gianmanuel Colón, director de ventas y mercadeo de Insular Trading, destacó que “para nosotros es un honor ser parte de una pieza que trasciende el objeto y se convierte en símbolo. Esta colaboración une tradición, diseño y cultura en un producto que representa lo mejor de Puerto Rico, llevando el café, uno de nuestros mayores orgullos, a una nueva dimensión artística y emocional”.

La edición especial está disponible en supermercados Pueblo, Amigo, Supermax, Ralphs, Mr Special, Econo, Selectos, Tiendas Capri, Mr Salve, Office Depot, Farmacias Savia, Caridad, estaciones de gasolina ToGo Store, entre otros.