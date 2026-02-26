La Mesa Caliente, de Telemundo, iniciará una nueva etapa el próximo 2 de marzo, tras los recientes despidos de la presentadora boricua Giselle Blondet y la periodista cubana Myrka Dellanos.

Las conductoras Verónica Bastos y Andrea Meza estuvieron como invitadas en el programa Hoy Día, donde adelantaron que, por primera vez, el espacio incorporará una voz masculina en los debates.

“A partir del lunes habrá hombres en La Mesa Caliente. Queremos escuchar las voces de esos hombres; camarógrafos que siempre nos reclamaban, ahora van a tener esa voz masculina en la mesa para que nos digan nuestras cositas y nostras decírselas a ellos", explicó Bastos, sin dar nombres.

Además, se unirán nuevas conductoras que reemplazarán a Blondet y Dellanos. “Se supone que somos cuatro, pero no nos han dicho quiénes”, comentó Meza, y aseguró que la mesa siempre será de cinco con la invitada del día, para ofrecer distintos puntos de vista.

El programa también estrenará un nuevo set, añadieron Bastos y Meza.

Blondet salió del espacio televisivo la semana pasada en plena recuperación de una segunda cirugía, realizada como secuela de una operación de espalda a la que se sometió en noviembre pasado.

Dellanos fue despedida en octubre de 2025 y, tras su salida, expresó: “Todo pasa por una razón; puede que no lo veas ahora, pero tarde o temprano Dios te revelará por qué”.

La Mesa Caliente se estrenó el 7 de marzo de 2022 con Blondet, Dellanos, Bastos y Alix Aspe, quien salió de Telemundo un año después por desacuerdos contractuales.